Житель Башкирии пытался поджечь судебного пристава

По данным следствия, судебный пристав занимался делом по взысканию с горожанина долга в размере почти 270 тысяч рублей. Сотрудник службы арестовал у должника автомобиль марки «Опель Зафира» и передал взыскателю в качестве оплаты задолженности.
Мужчина не согласился с решением судебного пристава и попросил его встретиться возле гаражного кооператива. Во время встречи он облил работника бензином и пытался поджечь, угрожая убить. Однако судебному исполнителю удалось спастись.
Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направят в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.