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Житель Башкирии пытался поджечь судебного пристава

29 мая 2021, 07:39
Фото: 1MediaInvest
В Стерлитамаке 42-летнего местного жителя обвинили в посягательстве на жизнь судебного исполнителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным следствия, судебный пристав занимался делом по взысканию с горожанина долга в размере почти 270 тысяч рублей. Сотрудник службы арестовал у должника автомобиль марки «Опель Зафира» и передал взыскателю в качестве оплаты задолженности.

Мужчина не согласился с решением судебного пристава и попросил его встретиться возле гаражного кооператива. Во время встречи он облил работника бензином и пытался поджечь, угрожая убить. Однако судебному исполнителю удалось спастись.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направят в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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