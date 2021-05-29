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Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в последние дни мая

29 мая 2021, 01:50
Фото: 1MediaInvest
В ближайшие дни в республике ожидаются дожди и грозы, однако тёплая погода сохранится.

По данным Башгидрометцентра, сегодня существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-восточный умеренный, порывистый. Столбик термометра достигнет отметки +27...+32 градусов.

30 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально град. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, в отдельных районах республики возможно шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, а днём потеплеет до +23...+28 градусов.

В понедельник, 31 мая, местами ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, по югу +15 градусов, днём будет +17...+22 градусов, по югу +27 градусов.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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