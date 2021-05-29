Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в последние дни мая

В понедельник, 31 мая, местами ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, по югу +15 градусов, днём будет +17...+22 градусов, по югу +27 градусов.