Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в последние дни мая

По данным Башгидрометцентра, сегодня существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-восточный умеренный, порывистый. Столбик термометра достигнет отметки +27...+32 градусов.
30 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально град. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, в отдельных районах республики возможно шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, а днём потеплеет до +23...+28 градусов.
В понедельник, 31 мая, местами ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, по югу +15 градусов, днём будет +17...+22 градусов, по югу +27 градусов.