Годовой доход премьер-министра Башкирии Андрея Назарова снизился на 31 млн рублей

Премьер-министра Андрей Назаров заработал за указанный период 4,7 млн рублей. Причем его доход уменьшился почти на 31 млн рублей - в 2019 году эта сумма составляла 35,6 млн рублей. В собственности у него числятся земельный участок площадью 1026 квадратных метров, дом 72 квадратных метра, квартира 397,7 квадратных метра, пять машиномест и два мотоцикла марки Harley-Davidson. В пользовании у Назарова находится номер в гостинице. Отметим, что его супруга за 2020 год заработала 1,2 млрд рублей.
Первый заместитель премьер-министра Илшат Тажитдинов задекларировал доход в 4,4 млн рублей, земельный участок площадью 6034 квадрата, дом 54,2 квадратных метра и квартиру 69,4 квадратных метра. В пользовании он имеет землю, дом и квартиру.
Заработок ещё одного первого заместителя премьер-министра республики Рустама Муратова за год составил 3,9 млн рублей. В собственности он имеет землю 765 квадратных метров, дом 65,6 квадратов, три парковочных места и два автомобиля (Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz CLS 500), а в пользовании - квартира на 191,6 квадратов.
Зампремьер-министра Раиф Абдрахимов заработал за прошлый год 5,6 млн рублей и задекларировал три земельных участка, два дома, четыре квартиры и три гаража.
Доход ещё одного заместителя премьер-министра Азата Бадранова достиг 4,1 млн рублей. В собственности у него земля площадью 1530 квадратных метра и две квартиры.
Напомним, о своих доходах за 2020 год недавно отчитались также сотрудники администрации главы Башкирии и депутаты Госсобрания республики.