Годовой доход премьер-министра Башкирии Андрея Назарова снизился на 31 млн рублей

Премьер-министра Андрей Назаров заработал за указанный период 4,7 млн рублей. Причем его доход уменьшился почти на 31 млн рублей - в 2019 году эта сумма составляла 35,6 млн рублей. В собственности у него числятся земельный участок площадью 1026 квадратных метров, дом 72 квадратных метра, квартира 397,7 квадратных метра, пять машиномест и два мотоцикла марки Harley-Davidson. В пользовании у Назарова находится номер в гостинице. Отметим, что его супруга за 2020 год заработала 1,2 млрд рублей.