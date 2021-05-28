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В Уфе до осени перекроют дорогу на въезде в город из-за ремонта

28 мая 2021, 14:01
Фото: 1MediaInvest
На трассе Уфа-Оренбург ограничат движение транспорта связи с ремонтом дороги. Об этом сообщила пресс-служба уфимской администрации.

Дорогу перекроют на въезде в город - на участке от трассы М-5 «Урал» до проспекта Салавата Юлаева. Ограничения будут действовать с 31 мая до 30 сентября. Однако, как отметили в мэрии, дорожники постараются закончить ремонт уже в начале июля.

Проезд будет возможен по одной из трёх полос движения. Ремонтировать дорогу будут с 12:00 часов дня до 7:00 утра, а по воскресеньям, когда многие уфимцы возвращаются в город, работы приостановят.

Власти Уфы приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут. В администрации порекомендовали въезжать в город через Пугачёвский и Затонский мосты, трассу М5 «Урал», а также через деревню Берёзовка и село Нижегородка Уфимского района, поскольку эти дороги не загружены даже в «часы пик».

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