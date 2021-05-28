В Уфе до осени перекроют дорогу на въезде в город из-за ремонта

Власти Уфы приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут. В администрации порекомендовали въезжать в город через Пугачёвский и Затонский мосты, трассу М5 «Урал», а также через деревню Берёзовка и село Нижегородка Уфимского района, поскольку эти дороги не загружены даже в «часы пик».