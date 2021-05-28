Лобов уверен, что Макгрегор выиграет третий бой у Порье

«Конор – очень умный, возможно, он немного недооценил Порье в январском поединке. Думал, что легко уничтожит Дастина. К тому же не ожидал лоу-киков, полагая, что будет лишь боксерская битва. Но теперь Конор включился по-настоящему, он полностью сфокусирован на реванше, разобрав все свои ошибки. Думаю, теперь Макгрегор выиграет в первом либо втором раунде», – цитирует Лобова «Советский спорт» со ссылкой на BJ Penn.