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Лобов уверен, что Макгрегор выиграет третий бой у Порье

28 мая 2021, 14:53
Фото: pxhere.com
Ирландец Артем Лобов не сомневается, что его друг – Конор Макгрегор одолеет американца Дастина Порье на турнире UFC 264, который состоится 10 июля.

Ранее бойцы провели две встречи. Первая – завершилась в пользу Макгрегора.

Вторая – победой Порье. Это случилось зимой 2021 года.

«Конор – очень умный, возможно, он немного недооценил Порье в январском поединке. Думал, что легко уничтожит Дастина. К тому же не ожидал лоу-киков, полагая, что будет лишь боксерская битва. Но теперь Конор включился по-настоящему, он полностью сфокусирован на реванше, разобрав все свои ошибки. Думаю, теперь Макгрегор выиграет в первом либо втором раунде», – цитирует Лобова «Советский спорт» со ссылкой на BJ Penn.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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