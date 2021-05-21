Облысение Уфы: почему «зеленый город» полюбил рубить деревья

Напомним, в процессе обсуждения нового генерального плана Уфы, Олег Байдин, будучи главным архитектором города, отметил, что в других городах-миллионниках подобные территории составляют всего 3-5 га. Он подчеркнул, что необходимо провести научно-исследовательскую работу, которая смогла бы навести ревизию в этой сфере и уточнила состав, функцию и необходимость расположения тех или иных деревьев в разных частях города. В качестве аргументов Олег Байдин предположил, что некоторая часть этих лесов, «где происходит все, что угодно», может быть небезопасна как в экологическом плане, так и в социальном контексте. Впоследствии активисты и общественники неоднократно высказывали опасения, что таким образом неизвестная доля городских лесов может быть отдана под застройку, а следовательно — вырублена.