Облысение Уфы: почему «зеленый город» полюбил рубить деревья

Posted 21 мая 2021, 07:02
Published 21 мая 2021, 07:02
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
В своем исследовании Гульназ обнаружила несколько десятков улиц, на которых вырубили деревья, никак не компенсировав эти действия. Mkset разобрал ситуацию, в результате которой Уфа потихоньку лысеет, взамен зарастая асфальто-бетонной коркой.
За что?
Вырубка деревьев, о которой пишет Гульназ Низамутдинова, чаще всего организуется ради расширения дорожного полотна или строительства парковок (например, улицы Карла Маркса, Менделеева, Кувыкина), реже — из-за строительства новых домов или ремонта инженерных сетей.
— В апреле, пытаясь показать одному гостю города пеший путь от Конгресс-холла до Арт-Квадрата, я понял, что в Уфе ходить негде. <…> Стыд, срам и ужас. Тротуары сузились так, что нельзя пройти не споткнувшись, а разминуться со встречным человеком можно лишь боком. Там пыль и пекло, потому, что по меткому выражению одного из мэров Уфы, деревья были «снесены». И ничем не замещены. <…> Это — красноречивый приговор мутным временам разграбления общественных пространств Уфы, которые, к сожалению, не закончились со сменой начальства, — описал характерную ситуацию сопредседатель штаба ОНФ в Башкирии Шамиль Валеев.
Споры о том, что важнее — деревья или более широкая дорога, не утихают. Отметим, что расширение улиц, активно происходившее в центре Уфы в последнее десятилетие, так и не смогло решить проблему перегруженности дорог — новые полосы обычно используются в качестве парковки. Это не эффективный результат перекраивания скудных зеленых зон, поскольку парковочных мест в центре города всегда будет не хватать, особенно учитывая, что нынешнее количество парковок в Уфе нужно увеличить не меньше, чем в 2-3 раза, а свободного пространства для этого уже нет.
Более того, расширение улиц все-таки не решает проблему пробок, — об этом говорит, в том числе, и зарубежный опыт. Не так давно с этим согласились даже уфимские власти, решив бороться с обилием местного трафика законом о платных парковках. Только вот на пути к изменению этой стратегии пара десятков улиц успели серьезно облысеть, причем обратного эффекта не предвидится.
Эксперт в области городского транспорта Рустем Шайахметов подчеркивает, что властям Уфы необходимо найти баланс в попытках сделать город более комфортным:
— С одной стороны дороги и парковочные зоны нужны. Но жить в каменных джунглях — тоже не выход из положения. Нам необходима комфортная среда обитания, где можно было бы походить по аллеям, скверам. Это достигается системной градостроительной политикой, которой в Уфе нет. В советское время к этому вопросу подходили более системно. И сама по себе застройка, как правило, была комплексной, в соответствии с нормативами.
Нет дерева — есть проблема
Как следует из официальных документов, эти вырубки не так масштабны в контексте общего объема городских лесов Уфы — во всяком случае в течение последних семи лет. По данным актуального лесохозяйственного регламента, на территории города расположено более 21,7 тыс. га «зеленых» зон, относящихся к городским лесам. Эти же данные указаны в предыдущем регламенте (данные 1.01.2014).
Напомним, в процессе обсуждения нового генерального плана Уфы, Олег Байдин, будучи главным архитектором города, отметил, что в других городах-миллионниках подобные территории составляют всего 3-5 га. Он подчеркнул, что необходимо провести научно-исследовательскую работу, которая смогла бы навести ревизию в этой сфере и уточнила состав, функцию и необходимость расположения тех или иных деревьев в разных частях города. В качестве аргументов Олег Байдин предположил, что некоторая часть этих лесов, «где происходит все, что угодно», может быть небезопасна как в экологическом плане, так и в социальном контексте. Впоследствии активисты и общественники неоднократно высказывали опасения, что таким образом неизвестная доля городских лесов может быть отдана под застройку, а следовательно — вырублена.
Если крупные парковые зоны, которые в миллионной Уфе можно пересчитать по пальцам, никто пока не трогает, то отдельные зеленые участки часто оказываются под угрозой. Так, например, широкий резонанс получила прошлогодняя история с вырубкой липовой аллеи на Советской площади, которую власти решили превратить из парковки в прогулочную зону. Благое дело наткнулось на 89 сорокалетних лип, которыми было решено пожертвовать ради реализации проекта, в котором был и сквер, и сухой фонтан, и памятник. Несмотря на резкий протест жителей и достигнутый позднее компромисс, липы все-таки спилили.
Этой весной уфимцы возмутились вырубкой деревьев в процессе реконструкции бульвара Ибрагимова. По словам очевидцев, «сначала „кронировали“ деревья, потом проредили первый ряд, теперь спиливают все подряд». Позже выяснилось, что на территории бульвара есть молодые посаженные деревья, но они несравнимо меньше и предположительно не выдержали зимы и засыхают. Еще одна резонансная вырубка произошла совсем недавно — на пересечении улиц Шафиева и Зорге: экоактивист посчитал, что процесс идет в нарушение закона, и вызвал полицию.
Рустем Шайахметов считает, что причина столь острой реакции горожан на каждый выявляемый факт очередной вырубки не только в более осознанном отношении людей к экологии:
— За последние десятилетия очень много сделано ошибок, роздано невыполненных обещаний. Поэтому неудивительно, что люди обостренно воспринимают каждый подобный шаг.
Распил здоровья
Деревья в городских условиях выполняют не только эстетическую функцию. В первую очередь, это выработка кислорода, уменьшение количества пыли в воздухе. Листва деревьев задерживает песок, грязь и выхлопы, с дождями все это уходит в землю — часть такой воды поглощается, а часть фильтруется корнями. Кроме того, деревья образуют естественную тень в светлое время суток, летом — снижают температуру воздуха. Психологи отмечают, что деревья в городском ландшафте помогают сбить стресс. В условиях аномальной уфимской жары и мощного экономического кризиса подобные аргументы кажутся вполне существенными. Тем не менее Уфа к деревьям относится не слишком дружелюбно.
Согласно данным уфимской мэрии, в настоящее время уфимские «насаждения городских лесов характеризуются высоким классом биологической устойчивости, что обусловлено хорошим их состоянием». При этом, по данным Центра защиты леса РБ, территория Уфы относится к зоне сильной лесопатологической угрозы — это наивысшая степень возможного повреждения лесов вредными организмами.
Дендрологи считают, что в целом городские деревья год от года выглядят хуже, фиксируется рост числа вредителей. Экоактивисты заявляют, что в Уфе деревья неправильно кронируют, что зачастую приводит к гибели растений. Это подтверждает и кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН Мария Лебедева, которая называет ситуацию с уходом за деревьями в Уфе «далекой от идеальной»:
— То, что вы и многие жители города считают кронированием, с точки зрения специалистов больше похоже на жестокое обращение с растениями. Эта тема очень обширна и безусловно достойна детального обсуждения и в общественных, и в профессиональных кругах.
По мнению специалиста, без надлежащего ухода растения заболевают, а это в конечном счете чревато деградацией всей местной экосистемы. В числе последствий — не только вытеснение ценных пород, но и увеличение объема сорных и даже опасных для человека растений. Вроде борщевика Сосновского, обнаруженного в парке Лесоводов в июне прошлого года.
По фотографиям, которые приводит Гульназ Низамутдинова в своем исследовании, видно, что большая часть «оптимизированных» деревьев убрана с территорий между жилыми домами и автодорогами. В этом смысле неудивительно, что в Уфе этой весной так много пыли (в несколько раз выше предельно допустимых концентраций), несмотря на периодические чистки поливальных машин — сказывается долгое отсутствие осадков и сильный ветер. Если центральные улицы так или иначе моют и убирают потому, что центр всегда должен выглядеть презентабельно, то в нескольких шагах от основных артерий города ситуация традиционно хуже.
Кто виноват?
Активисты указывают на еще одну сопутствующую проблему — как правило, ответственность за разные виды насаждений лежит на разных ведомствах и организациях: посадки у проезжей части курирует департамент транспорта, площадки у жилых домов — застройщик, озеленение мест общего пользования — городское управление по благоустройству.
— В Уфе нет компетентных и уполномоченных должностных лиц, отвечающих за зелень в городе, и не предусмотрена какая-то ответственность за ненадлежащий уход за деревьями, — считает экоактивистка Юлия Касьянова.
Отчасти проблему ответственности должна решить инициатива советника главы РБ по развитию общественных пространств и городской среды Ольги Сарапуловой по введению в муниципалитетах должности парк-менеджера. В числе их обязанностей, по мнению Ольги Сарапуловой, должен быть еженедельный обход и организация уборки на территории, что, в конечном счете, поможет сохранить и зеленые насаждения — хотя бы в рамках общественных пространств. В начале мая первый парк-менеджер начал работу в Белебее.
— В парках нужно выстроить баланс между интересами жителей и экономической рентабельностью. <…> Поэтому это должен быть человек, который понимает, что надо как-то капитализировать территорию, который умеет уговаривать, вовлекать в свои идеи. Мы советовались со специалистами из Ижевска — в их обслуживании находится около 100 гектар, при этом бюджет Дирекции парков Ижевска — 100 млн руб., которые они генерируют в течение года. Около 80 миллионов уходит на оперативные расходы и текущий ремонт, 20 миллионов они вкладывают в развитие, — рассказала Ольга Сарапулова.
P. S. Новости о вырубке зеленых насаждений — не редкость. СМИ сообщали о подобных случаях, например, в Екатеринбурге, Новосибирске, Перми. Блогер Илья Варламов отмечает, что деревья, один из главных признаков качественной городской среды, постепенно исчезают с улиц многих городов, начиная с 2000-х годов.
— И хотя в средней полосе России прекрасный климат для роста лиственных пород, некогда зеленые улицы теперь напоминают запаркованные пустыри. <…> Позволить себе массовые посадки, как на Тверской и Садовом, может Москва и, наверное, Питер. Поэтому зарастить проплешины, оставленные крепкими хозяйственниками, в ближайшие годы смогут далеко не все.