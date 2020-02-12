«Потенциал огромный»: в Уфе будут исследовать вопрос о сокращении городских лесов

— Эта работа ждет своего исполнителя. Коллеги по генплану должны были этот материал получить как исходный, но сегодня его в Уфе нет и им будет достаточно сложно прорабатывать эту тематику. В том числе и то, о чем было упомянуто — стык застройки и зеленых насаждений. Что там происходит? Вы все ходите по городу и видите: застройка погружается в эту зелень, там и гаражи, и погреба, и непонятно что. И это не очень безопасная зона. Стандартным решением является следующее: обязательно должна быть транспортная магистраль того или иного уровня, которая зонирует зеленые насаждения и застройку, то есть четкие границы. Без границ возникают размытые странные зоны, где происходит все, что угодно. Зачастую нерешенным остаются вопросы талых вод, деградации почв, вымывания в силу геологического строения, возникает и деградация склонов. Это большая работа, она требует решения, потенциал зеленых насаждений у нас огромный. Нам есть с чем работать.