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Posted 20 июня 2020, 05:47

Published 20 июня 2020, 05:47

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В уфимском парке выросло опасное растение, оставляющее ожоги на теле человека

20 июня 2020, 05:47
Его обнаружили сотрудники Ботанического сада.

В уфимском парке Лесоводов обнаружили опасное для человека растение. Оно может оставить на теле химические ожоги после соприкосновения.

Старший научный сотрудник Ботанического сада Ярослав Голованов отметил, что это Борщевик Сосновского. Растение такого вида, в принципе, в городской среде расти не должно. Однако в парке Лесоводов в районе Зеленая роща появились непроходимые заросли опасного растения.

По словам ученого, если прикоснуться к его листьям рукой и отправиться гулять на солнце, на теле быстро образуются ожоги. Уфимцам рекомендуют быть осторожными.

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