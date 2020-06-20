В уфимском парке выросло опасное растение, оставляющее ожоги на теле человека

Старший научный сотрудник Ботанического сада Ярослав Голованов отметил, что это Борщевик Сосновского. Растение такого вида, в принципе, в городской среде расти не должно. Однако в парке Лесоводов в районе Зеленая роща появились непроходимые заросли опасного растения.