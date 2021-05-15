В Башкирии за сутки от коронавируса скончались два пациента

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные о заболеваемости со ссылкой на Минздрав Башкирии.

По данным ведомства, за последние сутки в республике зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике выявлено 36 768 пациентов с COVID-19. За день от заболевания вылечился 101 житель региона, общее число выздоровевших составляет 34 417 человек. Кроме того, стало известно о подтвержденных случаях смерти от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки умерли ещё два пациента.