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Posted 15 мая 2021, 10:27

Published 15 мая 2021, 10:27

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались два пациента

15 мая 2021, 10:27
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные о заболеваемости со ссылкой на Минздрав Башкирии.

По данным ведомства, за последние сутки в республике зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике выявлено 36 768 пациентов с COVID-19.

За день от заболевания вылечился 101 житель региона, общее число выздоровевших составляет 34 417 человек.

Кроме того, стало известно о подтвержденных случаях смерти от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки умерли ещё два пациента.

#Карина Мамаева#Александра Константинова#Общество#Новости
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