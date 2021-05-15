В Башкирии за сутки от коронавируса скончались два пациента

Posted 15 мая 2021, 10:27
Published 15 мая 2021, 10:27
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
По данным ведомства, за последние сутки в республике зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике выявлено 36 768 пациентов с COVID-19.
За день от заболевания вылечился 101 житель региона, общее число выздоровевших составляет 34 417 человек.
Кроме того, стало известно о подтвержденных случаях смерти от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки умерли ещё два пациента.