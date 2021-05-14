Тратить, чтобы быть богатым: как не обеднеть в современной России

Аналитик Александр Скоробогатов приводит формулы, выведенные почти век назад экономистом Фрэнком Рамсеем. Согласно им, чем выше доходность сбережений, тем больше следует сберегать. Но при этом нужно учитывать то, когда вы хотите воспользоваться своими доходами — сегодня или на пенсии. Также важно и то, насколько быстро человек «насыщается»: одному для счастья хватит домика в деревне, другому — и во дворце будет тесно. При этом, человек, ограничивший себя сегодня, чтобы завтра иметь излишек, вряд ли компенсирует свои сегодняшние лишения.