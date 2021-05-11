В Башкирии охранникам нескольких образовательных учреждений не платили зарплату

Радио обратилось в компанию «Лион». Представившийся бывшим дирекотором Игорь Носков отрицал незаконный найм работников, но подтвердил наличие проблем с выдачей зарплаты. По его словам, учредитель компании Рустем Разяпов переводил деньги со счета юрлица на свой и использовал их в собственных целях. В карточке предприятия указано, что Разяпов являлся владельцем компании до середины октября 2020 года. Сейчас учредителем является Рустем Галимов, который помечен как «недостоверный владелец», поскольку в ЕГРЮЛ внесены неверные данные.