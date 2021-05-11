В Башкирии охранникам нескольких образовательных учреждений не платили зарплату

В Башкирии охранникам нескольких образовательных учреждений не платили зарплату
В Башкирии охранникам нескольких образовательных учреждений не платили зарплату
Сегодня, 19:10ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Башкирии охранникам нескольких образовательных учреждений, которые работали неофициально, перестали выдавать зарплату несколько месяцев назад.

Сотрудники компании «Лион», которая предоставляла услуги по охране нескольких учебных учреждений, создали инициативную группу и обратились от её имени в правоохранительные органы, рассказала «Эху Москвы в Уфе» одна из бывших работниц Эльза Галиханова.

Организация оказывала услуги по охране Нефтекамского машиностроительного колледжа, детского образовательного центра «Технопарк» и Нефтекамского педагогического колледжа в течение нескольких месяцев в 2020 году. При этом для этого компания неофициально нанимала сотрудников, которые в одиночку посменно охраняли учреждения. С конца прошлого года им перестали выдавать зарплату.

По словам Эльзы Галихановой, охранников отказывались оформлять на работу официально, а зарплату переводили на банковскую карту. Однако в компании начались задержки с оплатой, а затем платить и вовсе перестали.

Активисты из инициативной группы обратились к депутатам Госсобрания Башкирии. После обращения депутат Ильгама Галина в прокуратуру республики надзорное ведомство подало в суд на компанию об установлении факта трудовых отношений и потребовало взыскать зарплаты охранникам. Кроме того, материалы по данному делу были переданы в Следком.

Радио обратилось в компанию «Лион». Представившийся бывшим дирекотором Игорь Носков отрицал незаконный найм работников, но подтвердил наличие проблем с выдачей зарплаты. По его словам, учредитель компании Рустем Разяпов переводил деньги со счета юрлица на свой и использовал их в собственных целях. В карточке предприятия указано, что Разяпов являлся владельцем компании до середины октября 2020 года. Сейчас учредителем является Рустем Галимов, который помечен как «недостоверный владелец», поскольку в ЕГРЮЛ внесены неверные данные.

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