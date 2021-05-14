Предложенный ЕР кешбэк за детский отдых вступил в силу

Предложенная «Единой Россией» мера поддержки, касающаяся компенсации 50% стоимости путевок в детские лагеря, начинает действовать по всей стране. В 2021 году ей смогут воспользоваться около 400 тысяч человек. На эти цели правительство выделило пять миллиардов рублей.

Поддержанная Владимиром Путиным инициатива сейчас проходит финальные согласования. Ростуризм уже подготовил весь необходимый пакет документов, сообщает nashgorod.ru. Как рассказала координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, «Единая Россия» следит за тем, чтобы кешбэк за детский отдых вступил в силу до начала активного туристического сезона. «Организации, занимающиеся отдыхом детей, должны успеть внести все необходимые изменения, чтобы лагеря и базы отдыха смогли успеть принять участие в данной программе», — сообщила она. Руководитель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая считает, что программа по возврату половины стоимости за отдых детей очень востребована и актуальна. Кроме того, помимо кешбэка, родители получат понимание того, что лагерь прошел проверку и безопасен. Напомним, президент РФ поручил разработать данную программу к 15 мая. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», эта мера окажет господдержку оздоровительным организациям, а родителям поможет отправить детей на долгожданный отдых после самоизоляции.