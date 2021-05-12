В этой статье мы расскажем, каков утвержденный порядок ОГЭ в 2021 году, на что стоит обратить внимание, каких ошибок можно избежать.
Такой слух начал распространяться еще в начале весны. Причем совершенно очевидно, почему многие родители надеялись на подобное решение Минпросвещения. Ведь пандемия коронавируса, из-за которой в 2020 году был отменен ОГЭ, все еще угрожает населению, в некоторых регионах наблюдается рост числа заболевших, не все учебные заведения вышли на очный режим обучения.
Несмотря на это, ОГЭ-2021 было решено провести в общероссийском масштабе и в традиционные сроки, поскольку весь учебный год, несмотря на онлайн-обучение, школьники показывали хорошую успеваемость, а риск заражения коронавирусом снизился в разы по сравнению с прошлым годом.
При этом представители Рособрнадзора отметили, что итоговая аттестация пройдет с максимальным соблюдением всех мер безопасности. Пункты проведения экзаменов (ППЭ) будут тщательно дезинфицироваться, сотрудники не должны допускать столпотворения, требовать минимальной дистанции. При этом тотального ношения масок и перчаток от учеников требовать не будут, сообщили в ведомстве.
В 2019 году во всех школах России было введено обязательное проведение итогового собеседования, которое было призвано продемонстрировать уровень знаний учеников перед первой серьезной экзаменацией.
Первый год собеседования показал довольно плачевные результаты: свыше 77 000 школьников не сдали зачет. Но уже в следующем году это количество существенно сократилось — до 25 000 учащихся.
Итоги собеседования, прошедшего 10 февраля, пока не озвучены. Но в ряде регионов сообщили, что существенный процент девятиклассников допущен к ОГЭ. Те, кто остался за бортом, готовятся к пересдаче, которая и обеспечит им допуск к экзаменам.
А теперь внимание! В этом году ОГЭ пройдет в несколько ином формате. Изменения коснулись количества тестируемых предметов.
Школьники, заканчивающие девятый класс, сдают этой весной всего два обязательных предмета — русский язык и математику. Напомним, что ранее, к примеру в 2019 году, учащиеся сдавали еще два предмета, но уже на свой выбор. В этом году вместо дополнительной экзаменации учащиеся должны написать одну контрольную работу по предмету, который выберут по своему желанию.
В конце апреля Минпросвещения и Рособрнадзор огласили официальные даты проведения ОГЭ-2021. Так, 24 и 25 мая девятиклассники сдают русский язык, а 27 и 28 мая — математику.
Также ведомствами предусмотрены резервные и дополнительные дни, когда выпускники могут сдать ОГЭ, если вдруг по объективным причинам не получится сдать экзамены в основные даты. Это может быть заболевание, срочный отъезд и другие обстоятельства, которые можно отнести к форс-мажорным.
Итак, резервные дни: 8 и 30 июня — русский язык, 16 июня и 7 июля — математика; дополнительные дни: 3 и 13 сентября — русский язык, 6 и 15 сентября — математика.
Также в эти даты могут сдать ОГЭ те школьники, которые получили неудовлетворительные оценки в ходе основной аттестации. Кстати, экзамен по русскому языку оценивается согласно четырем критериям: изложение, тесты, сочинение и грамотность. Последний фактор является определяющим. Оценка за ОГЭ по математике будет выставлена в двойном формате: за алгебру и геометрию.
Теперь несколько слов о том, как и где дети будут сдавать основной госэкзамен. Как мы уже рассказали выше, проходит он не в школах, а в особых пунктах проведения экзаменов. Это аудитории, где воссоздана атмосфера и обстановка школьных классов: столы, стулья, доска и пр.
Учеников пропускают в ППЭ по паспортам, затем рассаживают попарно, помощник экзаменатора зачитывает инструктаж, после чего раздает всем экзаменационные листки, а также черновики и контрольно-измерительные материалы (КИМ). Также ребятам разрешено пользоваться орфографическими словарями, специальными линейками без справочной информации, а также материалами с основными формулами пройденного курса математики.
Надо сказать, что за 2-3 месяца до ОГЭ в школах проводятся так называемые пробные экзамены, в ходе которых ученики могут окунуться в атмосферу, царящую на аттестации. Тогда ребенку будет легче справиться с волнением на экзамене, освоиться и сосредоточиться. Последнее, кстати, особенно важно. Ведь, как показывает практика, сильно переживающие школьники могут неправильно расслышать задание, неверно его записать, перепутать цифры. В результате страдает вся экзаменационная работа. Родителям необходимо проследить, чтобы подросток не переутомлялся, а в ночь перед ОГЭ хорошо выспался.
За нарушение дисциплины педагог вправе снизить баллы или попросить ученика покинуть аудиторию, лишив его права сдачи ОГЭ. Категорически запрещено проносить в ППЭ шпаргалки, мобильные телефоны и прочие запрещенные атрибуты.
В отношении контрольной действуют следующие правила. Во-первых, выбор предмета для этой работы должен осуществляться строго учеником. Категорически не допускается вмешательство родителей или педагогов. Школьник сам должен оценить объем своих знаний по той или иной дисциплине и понять, в какой сфере образования сможет показать наиболее высокие результаты. Это очень важно, поскольку оценку по этой работе педагог ставит в журнал как итоговую, а впоследствии она будет играть большую роль при выставлении баллов в аттестат зрелости.
Порядок проведения контрольной несколько иной, нежели при ОГЭ. Ребята пишут работы в своих школах в период с 17 по 25 мая. На выбор выпускников представлены такие предметы, как литература, физика, химия, история, география, обществознание, информатика, а также иностранные языки. В их числе английский, немецкий, французский. В ряде школ также сдают испанский.
Кончено, никто не ожидает сдать ОГЭ из рук вон плохо, ведь на подготовку к важной экзаменации уходит много времени и сил. Но все-таки многие школьники, а также их родители хотят знать, что делать в случае худшего из вариантов, чтобы подготовиться, так сказать, к плану Б.
Прежде всего важно знать, что неуд за контрольную работу не означает недопуска к ОГЭ. Но на общую оценку знаний по выбранному предмету влияет, равно как и на общую успеваемость, от которой опять-таки зависит оценка в документе об образовании. Поэтому педагоги советуют с самого начала со всей серьезностью отнестись к выбору дисциплины, хорошо подтянуть уровень знаний.
А вот если неуд получен учеником уже на ОГЭ, то ему светит пересдача в резервные сроки или в дополнительный период аттестации, но не ранее 1 сентября текущего года. В случае же несогласия девятиклассника с результатами ОГЭ их можно оспорить. Для этой цели подается апелляция в определенные сроки, а именно в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов ОГЭ. Вынесение решения по апелляционной жалобе входит в полномочия конфликтной комиссии, которая перед вердиктом обязана запросить и тщательно изучить экзаменационные материалы, черновики, КИМ и прочие документы.
Все задания для контрольных работ находятся в открытом доступе, поэтому школьники могут заранее ознакомиться с примерами, задачами, упражнениями, которые им предстоит решить в ходе важного экзаменационного этапа. Как сообщает Рособрнадзор, банк заданий ОГЭ расположен на сайте ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений).
Краевые и региональные педсоветы вправе сами выбрать задания для своих учебных заведений, исходя из подготовленности учеников, приоритетного направления образования и прочих факторов.
Школьники, имеющие ограниченные физические возможности, вправе выбрать всего один предмет для обязательной аттестации. То есть они сдают либо русский, либо математику.
Представители Рособрнадзора предупреждают детей с ОВЗ, а также всех учеников, имеющих слабое здоровье, что в ходе ОГЭ можно покинуть аудиторию досрочно в случае резкого ухудшения самочувствия. Предварительно девятиклассник должен сдать педагогу свои экзаменационные материалы.
Рядом с аудиторией в медкабинете всегда есть врач. Он осмотрит ребенка и при подтверждении приступа составит акт о досрочном завершении экзамена. Этот документ станет основанием для разрешения сдать ОГЭ в резервный или дополнительный день.
Заявки на участие в ОГЭ подаются через интернет или непосредственно в школе в срок до 1 марта. Бланк заявления очень прост и доступен для скачивания в интернете. В документе указываются фамилия, имя, отчество учащегося, год его рождения, номер учебного заведения. Родителям детей с ОВЗ нужно приложить к заявке еще и справку, подтверждающую наличие инвалидности или особенности психофизического развития.
А вот заявку на участие в контрольной работе выпускник обязан подать до начала мая. И помните, что за две недели до даты контрольной регистрация будет закрыта.
В Сети ведется много споров о том, нужны ли эти промежуточные экзамены, много ли пользы от их проведения, действительно ли они повышают качество российского образования… Как утверждают специалисты, польза от ОГЭ, несомненно, есть, ведь ученик приходит к определенному рубежу, когда необходимо проверить себя, оценить знания, испытать определенную ответственность, не подвести ожидания родных. Все это прежде всего закаляет психологически.
К тому же эта промежуточная проверка знаний положительно сказывается на дальнейшей успеваемости старшеклассника, и к ЕГЭ он подходит уже с лучшими результатами. Ну и конечно, прежде всего успешная сдача ОГЭ — это хорошая оценка в аттестате об общем образовании.
Мы собрали для всех заинтересованных изменения, касающиеся проведения ОГЭ-2021. Следующий учебный год, возможно, принесет уже другие нововведения. О них всегда можно узнать в новостях по ТВ, газетах и в интернете.