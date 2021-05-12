А вот если неуд получен учеником уже на ОГЭ, то ему светит пересдача в резервные сроки или в дополнительный период аттестации, но не ранее 1 сентября текущего года. В случае же несогласия девятиклассника с результатами ОГЭ их можно оспорить. Для этой цели подается апелляция в определенные сроки, а именно в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов ОГЭ. Вынесение решения по апелляционной жалобе входит в полномочия конфликтной комиссии, которая перед вердиктом обязана запросить и тщательно изучить экзаменационные материалы, черновики, КИМ и прочие документы.