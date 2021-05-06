В Чебаркуле микрофинансовая организация заплатит штраф за SMS должнику

Протокол по поводу административного нарушения был составлен по обращению жительницы Чебаркуля, которая получала звонки и SMS от компании микрокредитования «Финпром». При этом женщине и ее родственнице поступали звонки с телефонных номеров частных лиц, а не абонентского номера компании, как того требует закон.