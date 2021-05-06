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Posted 6 мая 2021, 10:08

Published 6 мая 2021, 10:08

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Чебаркуле микрофинансовая организация заплатит штраф за SMS должнику

В Чебаркуле микрофинансовая организация заплатит штраф за SMS должнику

6 мая 2021, 10:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Микрокредитная организация города Чебаркуль – ООО МКК «Финпром» - была оштрафована на 20 тыс. рублей за сообщение местной жительнице с требованием вернуть долг. Таким образом компания нарушила законный порядок общения с заемщиком, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

«В сообщениях в нарушение законодательства не были указаны данные о наличии просроченного долга, в частности ее сумма и структура», – цитирует сообщении УФССП России по Челябинской области ФедералПресс.

Протокол по поводу административного нарушения был составлен по обращению жительницы Чебаркуля, которая получала звонки и SMS от компании микрокредитования «Финпром». При этом женщине и ее родственнице поступали звонки с телефонных номеров частных лиц, а не абонентского номера компании, как того требует закон.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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