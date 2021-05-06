В Башкирии планируют открыть новый асфальтобетонный завод

Posted 6 мая 2021, 12:30
Published 6 мая 2021, 12:30
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
Особую роль в развитии предпринимательства в регионе играют встречи глав муниципалитетов с представителями бизнеса в формате «Предпринимательский час». На одной из таких встреч с главой Мишкинского района РБ Павлом Трапезниковым был рассмотрен проект строительства асфальтобетонного завода около д. Елышево. Проект представило ООО «Башальянстрой».
Актуальность идеи обусловлена, в первую очередь, строительством автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда с выходом на автодорогу Бирск-Тастуба-Сатка на участке от с. Старобалтачево до с. Мишкино. Выбранное местоположение для возведения завода с позиции логистических потоков является очень удобным, так как находится в непосредственной близости от соседних с Мишкинским районов.
— Проект очень перспективный, его реализация позволит решить сразу несколько проблем в муниципалитете: появятся новые рабочие места для наших граждан, увеличатся темпы строительства и ремонта автодорог с асфальтобетонным покрытием, — подчеркнул глава района Павел Трапезников. Он поручил соответствующим службам оказать содействие предприятию.
Напомним, популяризации и развитию предпринимательства в Мишкинском районе способствует нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».