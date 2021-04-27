В Башкирии более 35 тысяч человек заболели коронавирусом

Posted 27 апреля 2021, 06:41
Published 27 апреля 2021, 06:41
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 98 человек. Общее число заболевших составляет 35 081. Всего от коронавируса вылечились 32 651 человек, в том числе 181 — за прошедший день. Вакцинировались 149 329 жителей республики.
По данным оперативного штаба, за сутки подтвердился ещё один смертельный случай от коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировано 439 погибших.
Напомним, со вчерашнего дня в Башкирии тем, кто вакцинировался от коронавируса, начали выдавать значки отличия. Акцию организовала партия «Единая Россия».