mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля 2021, 06:41

Published 27 апреля 2021, 06:41

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии более 35 тысяч человек заболели коронавирусом

27 апреля 2021, 06:41
Сюжет
Коронавирус 2021
Число заболевших коронавирусом с начала пандемии перевалило за 35 тысяч. Статистику на сегодняшний день опубликовал Оперштаб Башкирии.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 98 человек. Общее число заболевших составляет 35 081. Всего от коронавируса вылечились 32 651 человек, в том числе 181 — за прошедший день. Вакцинировались 149 329 жителей республики.

По данным оперативного штаба, за сутки подтвердился ещё один смертельный случай от коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировано 439 погибших.

Напомним, со вчерашнего дня в Башкирии тем, кто вакцинировался от коронавируса, начали выдавать значки отличия. Акцию организовала партия «Единая Россия».

#Анна Кононова#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Башкирия#Вирус#Болезнь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика