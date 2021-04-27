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В администрации Уфы более половины чиновников переболели коронавирусом

27 апреля 2021, 06:54
Фото: pixabay.com
В мэрии Уфы коронавирусом переболели 54% сотрудников – 623 человека из 1152. Как сообщили на оперативном совещании в городской администрации, из числа всех сотрудников лишь 20% чиновников прошли вакцинацию.

Помимо этого в мэрии призвали проводить более активную вакцинацию сотрудников госучреждений и предприятий. На сегодняшний день прививку от коронавируса поставили лишь 15% от 35 тысяч всех сотрудников. Самые низкие показатели по вакцинации зафиксированы в МУП «Спецавтохозяйстве», ЕРКЦ и «Уфапечати».

За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 98 человек. Общее число заболевших составляет 35 081. Всего от коронавируса вылечились 32 651 человек, в том числе 181 — за прошедший день. Вакцинировались 149 329 жителей республики.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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