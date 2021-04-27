В администрации Уфы более половины чиновников переболели коронавирусом

Помимо этого в мэрии призвали проводить более активную вакцинацию сотрудников госучреждений и предприятий. На сегодняшний день прививку от коронавируса поставили лишь 15% от 35 тысяч всех сотрудников. Самые низкие показатели по вакцинации зафиксированы в МУП «Спецавтохозяйстве», ЕРКЦ и «Уфапечати».
За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 98 человек. Общее число заболевших составляет 35 081. Всего от коронавируса вылечились 32 651 человек, в том числе 181 — за прошедший день. Вакцинировались 149 329 жителей республики.