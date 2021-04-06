В ЕМЦ вынашивали детей для ВИЧ-позитивных мужчин

Но суд все же счел действия медицинского центра неправомерными. При этом в ЕМЦ нашли еще ряд серьезных нарушений. В частности, в медкартах отсутствовала информация о ходе подготовки суррогатных матерей и доноров к процедуре ЭКО. Также отсутствовало заключение врача-инфекциониста, которое должно быть при наличии ВИЧ-положительного статуса одного из родителей.