В ЕМЦ вынашивали детей для ВИЧ-позитивных мужчин

В ходе судебных слушаний выяснилось, что использование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) было не в целях лечения бесплодия, а предоставлялось лицам, не имеющим на это права. То есть со стороны медцентра было нарушено действующее законодательство. Однако клиенты ЕМЦ, заплатившие порядка 30 тысяч долларов, могли рассчитывать на оказание подобной услуги, пишут «Новые Известия».
В ходе проверки удалось установить, что среди отцов-заказчиков были ВИЧ-инфицированные. При этом в суде подтвердилось, что суррогатных матерей не оповестили о статусе потенциальных отцов должным образом.
Пресс-служба ЕМЦ настаивает на том, что «суррогатная мать, о которой идет речь в судебном решении, была уведомлена о том, что один из биологических родителей являлся ВИЧ-положительным. Об этом пациентка подписала соответствующее информированное добровольное согласие, которое имеется в материалах дела и в распоряжении ЕМЦ».
Но суд все же счел действия медицинского центра неправомерными. При этом в ЕМЦ нашли еще ряд серьезных нарушений. В частности, в медкартах отсутствовала информация о ходе подготовки суррогатных матерей и доноров к процедуре ЭКО. Также отсутствовало заключение врача-инфекциониста, которое должно быть при наличии ВИЧ-положительного статуса одного из родителей.
Суд установил, что персонал Европейского медцентра подверг угрозе здоровье и жизнь суррогатных матерей.
«В рассматриваемом случае речь идет не просто об одиноких мужчинах, а о ВИЧ-инфицированных, что отражено в акте проверки, поэтому угроза жизни и здоровью имеется», — отметила судья Анна Полякова.
Суд признал Европейский медицинский центр виновным и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Однако, согласно ответу из пресс-службы ЕМЦ, врача, который напрямую допустил данное нарушение, привлечь к ответственности не удалось. На момент проверок и последующих судебных решений он уже там не работал.
При этом никаких изменений при отборе кандидатов для суррогатного материнства в Европейском медицинском центре вносить не будут. Другими словами, ВИЧ-инфицированные, в том числе из-за границы, смогут и дальше стать клиентами клиники.