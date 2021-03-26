Заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" начнут принимать 31 марта

Также Комиссаров добавил, что первый этап конкурса будет дистанционным. Чтобы на него попасть, кандидаты должны заполнить анкету и записать видеообращение. В анкете будет несколько вопросов, в том числе о цели участия в конкурсе и основном профессиональном достижении. На дистанционном этапе конкурса участникам необходимо будет пройти несколько тестов и выполнить задания по выбранному направлению. Также участникам предложат пройти тесты от партнеров проекта, но это задание выполняется по желанию.