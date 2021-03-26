Заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" начнут принимать 31 марта

По сообщению издания ТАСС, в пятницу состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации “Россия - страна возможностей”, в ходе которого ее руководитель Алексей Комиссаров объявил дату старта нового сезона “Лидеров России”.
По его словам, заявки начнут принимать тридцать первого марта. Тогда же состоится церемония открытия нового сезона, которая из-за эпидемиологический ситуации будет проведена в режиме онлайн.
Он сообщил, что в конкурсе предусмотрено восемь отраслевых треков. Основные -
"Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". Отдельных треков будет два: международное направление, а также направление для студентов. Возраст участников второго дополнительного трека - от восемнадцати до двадцати пяти лет.
По словам Комиссарова, в четвертом сезоне конкурса участники смогут выбрать только по одному треку.
Еще одно изменение, о котором рассказал генеральный директор АНО, - формат оценки тестов. В этом году участников будут отсеивать по итогам прохождения этапов, а не тестирования. Первый этап конкурса запланирован на конец апреля. Он будет длиться около двух недель. Полуфиналы треков планируют провести в конце лета - начале осени. Последний этап конкурса проведут в марте следующего года.
Также Комиссаров добавил, что первый этап конкурса будет дистанционным. Чтобы на него попасть, кандидаты должны заполнить анкету и записать видеообращение. В анкете будет несколько вопросов, в том числе о цели участия в конкурсе и основном профессиональном достижении. На дистанционном этапе конкурса участникам необходимо будет пройти несколько тестов и выполнить задания по выбранному направлению. Также участникам предложат пройти тесты от партнеров проекта, но это задание выполняется по желанию.
Кроме того, Комиссаров подчеркнул, что в этом году организаторы расширили программу наставничества - для работы с участниками привлекут более ста ведущих управленцев России: ученых, политиков, деятелей искусств, врачей, глав крупнейших российских корпораций, профильных министерств.
У участников каждого трека будут свои наставники - специалисты в конкретной отрасли, подвел итог выступления глава автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".