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Шандалович предложил ввести в Карелии программу постковидной реабилитации

26 марта 2021, 10:51
Фото: фрагмент видео
Заслуженный врач Карелии, спикер Заксобрания региона Элиссан Шандалович выступил с инициативой разработать систему медицинской помощи для переболевших коронавирусом.

Шандалович привел в пример собственный медицинский опыт и отметил, что последствия болезни могут быть непредсказуемыми, поэтому тем, кто вылечился от COVID-19, необходимо оказывать врачебную реабилитационную помощь. Такая программа, по словам спикера, должна быть целенаправленной, единой для всего региона и поэтапной, начиная с первичной медпомощи. В таком случае, как заявляет Шандалович, население Карелии значительно реже вынуждено будет брать больничные.

Председатель парламента подчеркнул, что в создании программы должны участвовать главный реабилитолог региона, а также специалисты в области кардиологии, пульмонологии и так далее. Заксобрание Карелии намерено контролировать вопрос разработки системы реабилитации.

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