Шандалович предложил ввести в Карелии программу постковидной реабилитации

Шандалович привел в пример собственный медицинский опыт и отметил, что последствия болезни могут быть непредсказуемыми, поэтому тем, кто вылечился от COVID-19, необходимо оказывать врачебную реабилитационную помощь. Такая программа, по словам спикера, должна быть целенаправленной, единой для всего региона и поэтапной, начиная с первичной медпомощи. В таком случае, как заявляет Шандалович, население Карелии значительно реже вынуждено будет брать больничные.