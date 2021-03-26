Одноклассники представили обновленный дизайн логотипа

Сайт ОК получил новую верстку главной страницы с лентой новостей: теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки, это позволяет лучше сконцентрироваться на актуальных для пользователя сервисах. Кроме того, в течение года ОК запустит сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах: благодаря этому пользователи смогут легко переключаться на нужные им сервисы соцсети без дополнительного перехода на главную. Уже сейчас сквозная навигация доступна в разделе «Рекомендации» и постепенно появится во всех ключевых разделах соцсети.