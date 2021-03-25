Титулованные лыжники пробегут дистанцию Югорского марафона

Обладатель кубка мира по лыжным гонкам прошлого и 2021 годов Александр Большунов, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2006 года и победитель VII Югорского марафона Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков пробегут марафонскую дистанцию 50 километров.
Также сообщается, что эту же дистанцию планируют пробежать и спортсмены сборной России по лыжным гонкам, а именно Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, пишет sovsport.ru.
Организаторы уточняют, что звездные участники марафона смогут пообщаться и сфотографироваться с болельщиками и другими участниками.
“Марафон дает уникальную возможность не только познакомиться с легендарными лыжниками, но и побороться с ними за призовые места”, - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Он также добавил, что внимание первых имен российского лыжного спорта к Югорскому лыжному марафону говорит о его статусе.
Всем участникам марафона на выбор предложат пройти одну из трех дистанций - протяженностью 5, 25 и 50 км. На сегодняшний день заявки на участие подали свыше 1,5 тысячи человек. Призовой фонд гонки составляет 1,82 млн рублей. Денежные призы получат победители самой длинной дистанции, для призеров двух других предусмотрены подарки в виде личной амуниции.
Организаторы также сообщают, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе к участию в Югорском лыжном марафоне допустят людей старше 65 лет.
Соревнования проходят с 2013 года. Генеральным партнером выступает банк «Открытие». В числе информационных партнеров марафона - федеральный медиахолдинг 1MI.