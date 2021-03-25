Титулованные лыжники пробегут дистанцию Югорского марафона

Всем участникам марафона на выбор предложат пройти одну из трех дистанций - протяженностью 5, 25 и 50 км. На сегодняшний день заявки на участие подали свыше 1,5 тысячи человек. Призовой фонд гонки составляет 1,82 млн рублей. Денежные призы получат победители самой длинной дистанции, для призеров двух других предусмотрены подарки в виде личной амуниции.