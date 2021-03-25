«Спартак» объявил об уходе Знарка с должности главного тренера

Олег Знарок официально покинул должность главного тренера хоккейного клуба «Спартак».
Решение не продлевать контракт со Знарком и его тренерским штабом принял наблюдательный совет ХК «Спартак».
Тренер, под руководством которого сборная России в 2018 году выиграла олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане, работал в московском клубе с апреля 2019-го.
Напомним, что в нынешнем сезоне красно-белые завершили регулярный чемпионат на восьмой строчке таблицы Западной конференции, а затем вылетели из Кубка Гагарина уже в первом раунде. Серию против ЦСКА команда «Спартак» проиграл 0-4, забросив в четырех матчах лишь две шайбы.