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«Спартак» объявил об уходе Знарка с должности главного тренера

25 марта 2021, 08:34
Фото: pxhere.com
Олимпийский чемпион проработал в московском клубе два сезона.

Олег Знарок официально покинул должность главного тренера хоккейного клуба «Спартак».

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу красно-белых.

Решение не продлевать контракт со Знарком и его тренерским штабом принял наблюдательный совет ХК «Спартак».

Тренер, под руководством которого сборная России в 2018 году выиграла олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане, работал в московском клубе с апреля 2019-го.

Напомним, что в нынешнем сезоне красно-белые завершили регулярный чемпионат на восьмой строчке таблицы Западной конференции, а затем вылетели из Кубка Гагарина уже в первом раунде. Серию против ЦСКА команда «Спартак» проиграл 0-4, забросив в четырех матчах лишь две шайбы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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