Росконгресс подготовит инфраструктуру площадки к ПМЭФ

По сообщению издания newizv.ru, на площадке ПМЭФ будет организован тепловизионный контроль. Также планируется оснащение помещений специальным оборудованием для рециркуляции воздуха и устройствами обеззараживания. По словам организаторов мероприятия, на площадке будет запущена новая цифровая система учета коллективного иммунитета и платформа обмена данными с ключевыми ведомствами, которые задействованы в этой работе.
“Проведение форума в очном формате потребовало более тщательно пересмотреть подход к обеспечению безопасности участников в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. К открытию все площадки форума, а также центры аккредитации и транспортные средства приведут в соответствие с необходимыми требованиями”, - пояснил директор ПМЭФ Алексей Вальков.
Традиционно организация мероприятия проводится за счет средств партнеров и участников. Взносы используются для подготовки площадок, приобретения оборудования и его доставки к месту проведения форума. Некоторая часть средств идет на обеспечение безопасности, стабильной связи и технической поддержки. Организатором ПМЭФ является фонд Росконгресс, который был создан почти пятнадцать лет назад. Его целью являются содействие развитию экономического потенциала, продвижение национальных интересов и укрепление имиджа Российской Федерации. На мероприятия, которые организует фонд, приезжают участники более чем из двухсот стран мира.
Петербургский международный экономический форум проводится на протяжении почти двадцати пяти лет. С 2006 года мероприятие проходит при участии президента Российской Федерации. В этом году его планируют провести в начале июня. Традиционно программу посвятят актуальным вопросам, которые связаны с экономикой и социальной сферой, а также развитием технологий.