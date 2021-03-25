Росконгресс подготовит инфраструктуру площадки к ПМЭФ

Традиционно организация мероприятия проводится за счет средств партнеров и участников. Взносы используются для подготовки площадок, приобретения оборудования и его доставки к месту проведения форума. Некоторая часть средств идет на обеспечение безопасности, стабильной связи и технической поддержки. Организатором ПМЭФ является фонд Росконгресс, который был создан почти пятнадцать лет назад. Его целью являются содействие развитию экономического потенциала, продвижение национальных интересов и укрепление имиджа Российской Федерации. На мероприятия, которые организует фонд, приезжают участники более чем из двухсот стран мира.