Правительство Башкирии отчиталось о работе в 2020 году. Цифры и факты

По объему ввода жилья республика заняла по итогам 2020 года второе место в ПФО и 8 – в России. В прошлом году было введено более 2,455 млн кв.м. жилья. Расселено 12,8 тысяч кв.м. аварийного жилья, где проживали 1110 граждан. Обеспеченность жильем в республике составляет 27,2 кв.м. на человека. Улучшить жилищные условия удалось 12,6 тысячам семей. В республике насчитывает 7 тысяч обманутых дольщиков и 128 проблемных объектов. Фонд защиты прав дольщиков выплатит компенсацию 871 человеку на сумму 1,176 млрд рублей. Восстановлены права 1054 граждан – им выдано 833 квартиры. По словам Назарова, республика будет поддерживать тех, кто захочет построить собственное жилье. Он отметил, что властям необходимо изменить подход к городской застройке, отметив, что до сих пор застройщики не учитывали социальные нужды населения. Застройщики должны взять на себя социальные обязательства. Полностью проблему с обманутыми дольщиками в Башкирии власти планируют решить до конца 2023 года.