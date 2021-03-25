Правительство Башкирии отчиталось о работе в 2020 году. Цифры и факты

Максимально краткий вариант отчета можно прочитать по ссылке. В этой публикации мы зафиксировали важные цифры и факты из доклада Андрея Назарова.
Правительство смогло полностью выполнить стратегические задачи, поставленные на 2020 год. Консолидированный бюджет по доходам за 2020 год составил более 261,5 млрд рублей, или 100,2% к годовому плану. По объему поступлений в бюджет Башкирия занимает 4 место в ПФО. Расходы составили 299 млрд рублей, или 95,5%. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 43 млрд, или на 16,9%. 75,5% (226 млрд) расходов пришлось на социальную сферу.
Максимальное внимание уделялось медицине – пришлось полностью переформатировать систему здравоохранения в Башкирии. Для лечения больных с коронавирусом было подготовлено 6405 коек и 900 врачей. Медикам перечислены стимулирующие выплаты в 5,7 млрд рублей. Построено 2 ковид-госпиталя – в Зубово и в Стерлитамаке.
Что касается демографии, то Башкирия далека от поставленных целей. Тем не менее, властям удалось остановить пикирующее падение рождаемости – этот показатель составил мене 1,5%. В 2020 году родились 41180 детей. Суммарный коэффициент рождаемости вырос на 0,6%.
Соцподдержку в 2020 году получили 1,8 млн жителей Башкирии. На эти цели потратили 27 млрд рублей. Выплаты на детей от 3 до 7 лет получили 106 тысяч семей – общие расходы на них составили 7,1 млрд рублей. На пособия многодетным семьям потратили 1 млрд рублей. Многодетным и семьям с детьми-инвалидами предоставлено 1310 земельных участков. 31 тысяча ветеранов ВОВ и тружеников тыла в Башкирии получили единовременные выплаты к 75-летию Победы на общую сумму 177 млн рублей.
Уровень безработицы в 2020 году составил 5,9%, цель к 2024 году – 4,6%. Количество безработных выросло с 92 тысяч человек в 2019 году до 230 тысяч человек в 2020-м. Среднемесячная номинальная зарплата в Башкирии составила выросла на 2241,70 рубля и составила 38706,30 рубля.
120 видов спорта развиваются в Башкирии. Систематически спортом занимаются 1,8 млн человек, или 48,5% от численности жителей республики. Выплаты тренерам и спортсменам-призерам олимпийских игр, чемпионатов, кубков, первенств мира увеличены в 2,3 раза. Башкирия также занимает второе место в России по количеству спортивных снаряжений.
По количеству молодежи Башкирия стала лидером в ПФО и седьмой в России. Лиц от 14 до 35 лет в Башкирии насчитывается 1,13 млн человек. Во время пандемии 12 тысяч волонтеров помогли почти 896,4 тысячам жителей. Башкирия первой в стране начала страховать здоровье волонтеров.
В системе образования бесплатное школьное питание получают 224 тысячи детей. Построено 23 детских сада на 3910 мест и 7 школ на 2320 мест. Было куплено 115 новых школьных автобусов.
Из-за пандемии объем платных услуг в сфере культуры уменьшился почти в 2 раза. Обращение к цифровым ресурсам культуры увеличилось в 6 раз.
По объему ввода жилья республика заняла по итогам 2020 года второе место в ПФО и 8 – в России. В прошлом году было введено более 2,455 млн кв.м. жилья. Расселено 12,8 тысяч кв.м. аварийного жилья, где проживали 1110 граждан. Обеспеченность жильем в республике составляет 27,2 кв.м. на человека. Улучшить жилищные условия удалось 12,6 тысячам семей. В республике насчитывает 7 тысяч обманутых дольщиков и 128 проблемных объектов. Фонд защиты прав дольщиков выплатит компенсацию 871 человеку на сумму 1,176 млрд рублей. Восстановлены права 1054 граждан – им выдано 833 квартиры. По словам Назарова, республика будет поддерживать тех, кто захочет построить собственное жилье. Он отметил, что властям необходимо изменить подход к городской застройке, отметив, что до сих пор застройщики не учитывали социальные нужды населения. Застройщики должны взять на себя социальные обязательства. Полностью проблему с обманутыми дольщиками в Башкирии власти планируют решить до конца 2023 года.
В сфере ЖКХ износ коммунальной структуры в Башкирии составляет более половины – 54,2%. Однако сам Назаров в своем устном докладе акцент на этом не сделал, но зато отметил, что уволенный глава Госжилнадзора «честно говоря» не справлялся со своими обязанностями. Отремонтировано 799 жилых домов, заменено 512 лифтов, сделан капремонт в 2180 подъездах. По программе «Башкирские дворики» благоустроено 380 дворов на 1,77 млрд рублей. Назаров отметил, что при неэффективной работе застройщиков и управляющих компаний «компромиссов быть не должно».
Назаров заявил, что Башкирия планирует добиться лучший результатов в мусорной реформе среди других регионов России. Так, на территории Башкирии установлено 9230 контейнеров и 2348 площадок, ликвидировано 473 свалки площадью 280 га и построено 5 мусоросортировочных комплексов.
Назаров также отметил и два пакета антикризисных мер поддержки предпринимателей. По его словам, эти меры коснулись 59 тысяч организаций. По словам премьер-министра, власти Башкирии смогли не допустить обвала экономики и сохранить ее уровень. Башкирия стала лидером по промышленному индексу среди нефтедобывающих регионов.
Объем сельхозпроизводства по всем категориям составил 189,6 млрд рублей. На развитие малого бизнеса на селе было направлено 724 млн рублей. В 2020 году Башкирия закупила 3607 единиц техники на 10 млрд рублей – это исторический максимум в республики. Экспорт продукции составил 107,7 млн долларов США, больше, чем в 2019 году.
В сфере транспорта Назаров отметил заметный рост, акцентировав внимание на обновление автобусного парка – в 2020 году было закуплено 245 новых автобусов. Жителям Башкирии была продана 261 тысяча карт «Алга», по которым они совершили более 14 млн поездок. На ремонт дорог в 2020 году было выделено 26 млрд рублей, что на 14% больше года ранее. В 2020 году в Башкирии построили 34,5 км дорог, три моста и отремонтировано 1646 км дорог и 18 мостов.
Особое внимание Назаров уделил развитию туризма в Башкирии. По его словам, Башкирия занимает 8 место в топ-10 привлекательных мест для туристов. За год Башкирию посетили 3,6 млн человек. Грантовая поддержка Ростуризма в Башкирии составила 42,7 млн рублей. Власти планируют реконструировать 1000 объектов и построить 1000 объектов новых.
В конце выступления Назаров отметил, что Башкирия в 30-х годах была аграрным регионом. По словам Назарова, Башкирия была способна на мощный рывок, поэтому теперь «мы не можем ударить лицом перед нашими дедами, прадедами, отцами и предшественниками». Назаров отметил, что власти пришли к выводу – существующие темпы выполнения пятилетки могут быть увеличены. Поэтому пятилетку можно завершить на год раньше – к концу 2023 года.
К 2024 году власти планируют сделать акцент на росте объемов ВРП и инвестиций, увеличить количество врачей, обеспечить рост жилья, благоустроить территории и раздать молодым семьям противопожарные извещатели. Кроме того, за три года планируют построить важные, по мнению властей, объекты – Евразийскую библиотеку, Музей современного искусства, Центры фехтования и мотоспорта, вело-лыжный спортивный комплекс, а также реконструировать ипподром «Акбузат», Русдрамтеатр и заняться канатными дорогами. Напоследок Андрей Назаров отметил, что власти должны добиваться максимального качества в своей работе и полностью контролировать проекты. Он также отметил, что порой работу властей порой не видно, так как она проходит «за пределами красивых трибун и кабинетов», признавшись, что чиновники работают до полуночи.