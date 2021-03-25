Дождливое лето и теплая осень: синоптики о погоде с апреля по сентябрь в Башкирии

Температурный режим в апреле ожидается выше нормы и будет достигать в среднем +3...+5 градусов. В мае, июне и июле аномальных погодных условий не будет – все в пределах нормы. А вот сентябрь выдастся теплым. При норме в +8...+12 градусов температурный режим будет выше.
Что касается осадков, в апреле и мае их будет меньше нормы. Вероятнее всего, нас ждет сухая весна. В начале лета ожидается соблюдение нормы осадков, а вот август будет дождливым, особенно в восточной части республики. В сентябре синоптики также не предсказывают значительных отклонений.