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Дождливое лето и теплая осень: синоптики о погоде с апреля по сентябрь в Башкирии

25 марта 2021, 10:42
Фото: pixabay.com
Синоптики Башгидрометцентра на основе анализа климатических данных составили примерный прогноз на лето и начало осень 2021 года. По их словам, точность прогноза достигает 70%.

Температурный режим в апреле ожидается выше нормы и будет достигать в среднем +3...+5 градусов. В мае, июне и июле аномальных погодных условий не будет – все в пределах нормы. А вот сентябрь выдастся теплым. При норме в +8...+12 градусов температурный режим будет выше.

Что касается осадков, в апреле и мае их будет меньше нормы. Вероятнее всего, нас ждет сухая весна. В начале лета ожидается соблюдение нормы осадков, а вот август будет дождливым, особенно в восточной части республики. В сентябре синоптики также не предсказывают значительных отклонений.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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