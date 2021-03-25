Дождливое лето и теплая осень: синоптики о погоде с апреля по сентябрь в Башкирии

Что касается осадков, в апреле и мае их будет меньше нормы. Вероятнее всего, нас ждет сухая весна. В начале лета ожидается соблюдение нормы осадков, а вот август будет дождливым, особенно в восточной части республики. В сентябре синоптики также не предсказывают значительных отклонений.