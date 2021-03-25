Андрей Назаров назвал 10 крупных объектов, которые построят к 450-летию Уфы

Так, в столице республики будут построены Евразийская библиотека, Музей современного искусства, центры фехтования, мотоспорта и шорт-трека, вело-лыжный спорткомплекс, крытые легкоатлетические и футбольные манежи, спортшкола по гребле, комплекс сооружений для гребного слалома и новый выезд на трассу М-5.