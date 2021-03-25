mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Андрей Назаров назвал 10 крупных объектов, которые построят к 450-летию Уфы

25 марта 2021, 09:10
Фото: pixabay.com
В Уфе к 2024 году появятся 10 крупных объектов. Их озвучил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании Госсобрания-Курултая.

Так, в столице республики будут построены Евразийская библиотека, Музей современного искусства, центры фехтования, мотоспорта и шорт-трека, вело-лыжный спорткомплекс, крытые легкоатлетические и футбольные манежи, спортшкола по гребле, комплекс сооружений для гребного слалома и новый выезд на трассу М-5.

Помимо этого, власти планируют реконструировать здание Русского драмтеатра, ипподром «Акбузат» и четыре комплекса трамплинов. Также к 2024 году будет реализован проект по внедрению внеуличного транспорта и строительству канатной дороги.

Материалы по теме
Хабиров подписал указ о праздновании 450-летия УфыЗдесь будет город-сад: какие объекты обещают построить к 450-летию Уфы
#Новости#Карина Мамаева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44