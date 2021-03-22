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Posted 22 марта 2021, 12:27

Published 22 марта 2021, 12:27

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

Малые российские города выступят площадками для "Диктанта Победы"

22 марта 2021, 12:27
Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" состоится 29 апреля. В текущем году площадки для проведения мероприятия откроются в каждом из российских регионов, а также за границей.

В целом планируется открытие до 12 тысяч площадок, созданных на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС, на предприятиях городов трудовой доблести, объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, на кораблях и АЭС, сообщает Nashgorod.

Ряд вопросов будет посвящен первому году Великой Отечественной войны, а также юбилейным датам советских полководцев. Согласно традиции, в акции можно поучаствовать как очно, так и в удаленном формате на портале диктантпобеды.рф.

«Впервые площадки акции организуют не только в крупных, но и малых населенных пунктах. А благодаря содействию Россотрудничества задания диктанта будут доступны российским гражданам, которые находятся за рубежом, а также иностранным гражданам. Помимо этого, любому желающему будет доступно принять участие в акции в онлайн-формате», - пояснил председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память», председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Вопросы для диктанта, как и в предыдущие годы, были подготовлены экспертами исторического и военно-исторического обществ и Российского гуманитарного госуниверситета. В задания войдут 25 вопросов, 20 из них коснутся общей военно-исторической темы, а остальные пять будут посвящены региональной тематике.

«Часть вопросов будет о трагических событиях начала войны, первых победах и поражениях, а также о великих полководцах, чьи юбилеи мы в этом году празднуем. Так, 125 лет исполнится Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому», – рассказал Александр Хинштейн, координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря генсовета ЕР.

Кроме участия, можно помочь и в организации акции. Добровольцем может выступить любой совершеннолетний россиянин. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на портале волонтерыпобеды.рф.

В прошедшем году помощь в проведении “Диктанта Победы” была оказана более 25 тысячам человек.

Как сообщает интернет-сайт партии “Единая Россия”, в этом году акция проводится в третий раз. В прошлом году в ней участвовали более миллиона человек из РФ и 75 иностранных государств.

“Республика Башкортостан в текущем году традиционно примет участие в Международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». В настоящее время уже сформирован региональный организационный комитет по проведению акции.

Участие в "Диктанте Победы" примут депутаты Госдумы и регионального парламента, чиновники, школьники, студенты и все, кому интересна история страны. Площадки написания теста будут созданы во всех муниципальных образованиях региона, в высших учебных заведениях, историческом парке «Россия – моя история», в Республиканском музее боевой славы. Также будут задействованы территории закрытого типа на базе военной части в Алкино-2, Росгвардии, Уфимского юридического института МВД России, Уфимского моторостроительного производственного объединения.

В прошлом году в Башкортостане международная акция «Диктант Победы» прошла на 87 площадках”, - прокомментировал региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Эдуард Саитбаталов.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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