Малые российские города выступят площадками для "Диктанта Победы"

«Впервые площадки акции организуют не только в крупных, но и малых населенных пунктах. А благодаря содействию Россотрудничества задания диктанта будут доступны российским гражданам, которые находятся за рубежом, а также иностранным гражданам. Помимо этого, любому желающему будет доступно принять участие в акции в онлайн-формате», - пояснил председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память», председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.