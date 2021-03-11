Водитель «маршрутки» не принимает оплату по карте. Куда жаловаться жителям Башкирии

Posted 11 марта 2021, 05:45
Published 11 марта 2021, 05:45
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Прежде всего, стоит знать, что подать жалобу можно в налоговую службу или Минтранс Башкирии. При составлении обращения следует описать инцидент, указать дату и время, по возможности имя водителя и номер автобуса. Помимо этого следует приложить видео или фото доказательства произошедшего. Также не стоит забывать о данных для обратной связи – ваше имя, номер телефона и адрес электронной почты.
— Обращения пассажиров с представленными фото- видеоматериалами о ненадлежащем использовании водителями контрольно-кассовой техники при расчетах за оплату проезда на общественном транспорте становятся поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, — отметили в службе.
Также в налоговой отметили, что, если платежный терминал сломался и фактически нет возможности оплатить проезд по карте, это не значит, что вам имеют право отказать в услуге. В таком случае проезд должен осуществиться без оплаты и вам все равно должен быть вручен бумажный билет.
Подать жалобу можно через online-сервис «Обратиться в ФНС России» или по адресу электронной почты [email protected].