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Posted 11 марта 2021, 05:45

Published 11 марта 2021, 05:45

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Водитель «маршрутки» не принимает оплату по карте. Куда жаловаться жителям Башкирии

11 марта 2021, 05:45
В ФСН России объяснили, как правильно подать жалобы на водителя автобуса, если тот не желает принимать оплату проезда по карте.

Прежде всего, стоит знать, что подать жалобу можно в налоговую службу или Минтранс Башкирии. При составлении обращения следует описать инцидент, указать дату и время, по возможности имя водителя и номер автобуса. Помимо этого следует приложить видео или фото доказательства произошедшего. Также не стоит забывать о данных для обратной связи – ваше имя, номер телефона и адрес электронной почты.

— Обращения пассажиров с представленными фото- видеоматериалами о ненадлежащем использовании водителями контрольно-кассовой техники при расчетах за оплату проезда на общественном транспорте становятся поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, — отметили в службе.

Также в налоговой отметили, что, если платежный терминал сломался и фактически нет возможности оплатить проезд по карте, это не значит, что вам имеют право отказать в услуге. В таком случае проезд должен осуществиться без оплаты и вам все равно должен быть вручен бумажный билет.

Подать жалобу можно через online-сервис «Обратиться в ФНС России» или по адресу электронной почты [email protected].

#Карина Мамаева#Общество#Новости
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