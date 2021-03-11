Водитель «маршрутки» не принимает оплату по карте. Куда жаловаться жителям Башкирии

Прежде всего, стоит знать, что подать жалобу можно в налоговую службу или Минтранс Башкирии. При составлении обращения следует описать инцидент, указать дату и время, по возможности имя водителя и номер автобуса. Помимо этого следует приложить видео или фото доказательства произошедшего. Также не стоит забывать о данных для обратной связи – ваше имя, номер телефона и адрес электронной почты.