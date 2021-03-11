В Башкирии хотят штрафовать за продажу зажигалок детям

— Такие случаи в нашей республике были. По всей стране счет жертв сниффинга идет на сотни. Сами по себе ограничения не способны победить токсикоманию. В то же время доступность газовых зажигалок в какой-то момент может спровоцировать ребенка попробовать сниффинг из любопытства, за компанию, а исход может быть фатальным».