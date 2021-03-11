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Posted 11 марта 2021, 15:51

Published 11 марта 2021, 15:51

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии хотят штрафовать за продажу зажигалок детям

В Башкирии хотят штрафовать за продажу зажигалок детям

11 марта 2021, 15:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ограничения связаны с подростковой токсикоманией — сниффингом.

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается штрафовать за нарушение ограничений в сфере розничной продажи сжиженного углеводородного газа.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, в 2020 году был принят закон, запрещающий продавать несовершеннолетним любые емкости со сжиженным газом, в том числе и газовые зажигалки. Новый законопроект поможет реализовать данный закон на территории региона.

В частности, предлагается, что штрафы для граждан составят 3-4 тыс. руб., для должностных лиц — 20-25 тыс. руб., для юридических лиц — 30-40 тыс. руб. За повторное правонарушение штрафы будут выше — 4-5 тыс. руб. для граждан, 30-40 тыс. руб. для должностных лиц, 50-70 тыс. руб. для юр. лиц.

Как подчеркнул Константин Толкачев, введение штрафных санкций — следствие популярности сниффинга среди подростков, которые вдыхают углеводородный газ для кратковременной эйфории. При этом образующееся вследствие таких действий кислородное голодание мозга может привести не только к необратимым изменениям в головном мозге человека, но и к смерти.

— Такие случаи в нашей республике были. По всей стране счет жертв сниффинга идет на сотни. Сами по себе ограничения не способны победить токсикоманию. В то же время доступность газовых зажигалок в какой-то момент может спровоцировать ребенка попробовать сниффинг из любопытства, за компанию, а исход может быть фатальным».

Напомним, ранее Мkset.ru подробно рассказывал, что такое сниффинг, по каким признакам выявить сниффера, а также о том, почему в республике не работает профилактика токсикомании.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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