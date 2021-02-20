Жилье детей-инвалидов, обращение в ФАС и закупка крови баранов. Итоги дня в Башкирии

Семьи получили квартиры по республиканской целевой программе, но их стоимость не соответсвует закупочной. В ситуациях разобрался Mkset.
Активист движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин собирается ехать в Москву, чтобы обратиться в ФАС, Генпрокуратуру, приемную президента и Интер РАО, чтобы разобраться с высокими платежами за отопление в Башкирии.
Республиканский онкодиспансер Минздрава Башкирии закупает для своих нужд баранью кровь. Планируется закупить 120 флаконов за 264 тысяч рублей.
Глава Башкирии Радий Хабиров вновь выразил гордость спортсменами. На этот раз они заняли первое место по России в антидопинговом рейтинге.
Башстат опубликовал новые данные о промышленности в республике. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 4,5%.