Жилье детей-инвалидов, обращение в ФАС и закупка крови баранов. Итоги дня в Башкирии

Активист движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин собирается ехать в Москву, чтобы обратиться в ФАС, Генпрокуратуру, приемную президента и Интер РАО, чтобы разобраться с высокими платежами за отопление в Башкирии.