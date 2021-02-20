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Жилье детей-инвалидов, обращение в ФАС и закупка крови баранов. Итоги дня в Башкирии

20 февраля 2021, 15:57
Фото: pixabay.com
Главные новости Башкирии и Уфы 20 февраля.

Семьи получили квартиры по республиканской целевой программе, но их стоимость не соответсвует закупочной. В ситуациях разобрался Mkset.

Чиновники Башкирии потеряли "сдачу" с покупки госжилья для семей с детьми-инвалидами
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Активист движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин собирается ехать в Москву, чтобы обратиться в ФАС, Генпрокуратуру, приемную президента и Интер РАО, чтобы разобраться с высокими платежами за отопление в Башкирии.

Активист движения «СтопБашРТС» намерен посетить ФАС и администрацию президента РФ
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Республиканский онкодиспансер Минздрава Башкирии закупает для своих нужд баранью кровь. Планируется закупить 120 флаконов за 264 тысяч рублей.

Республиканский онкодиспансер в Уфе закупает кровь баранов за 264 тыс рублей
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Глава Башкирии Радий Хабиров вновь выразил гордость спортсменами. На этот раз они заняли первое место по России в антидопинговом рейтинге.

Спортсмены Башкирии заняли первое место по России в антидопинговом рейтинге
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Башстат опубликовал новые данные о промышленности в республике. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 4,5%.

В Башкирии индекс промышленности в январе упал на 4,5%
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