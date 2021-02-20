Минздрав Башкирии не согласился с предложением сделать анализ на антитела бесплатным

Как сообщил доктор изданию Ufa1.ru, в ведомстве уточнили, что данное лабораторное исследование не финансируется фондом обязательного медицинского страхования.
— Тестирование перед вакцинацией на наличие антител или РНК COVID-19 обосновывается лечащим врачом. В виду отсутствия предусмотренного финансирования из средств ОМС данное лабораторное обследование является добровольным, — отметили в ведомстве.
Напомним, в Башкирии за минувшие сутки 148 человек заболели коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 27446 человек.