Минздрав Башкирии не согласился с предложением сделать анализ на антитела бесплатным

Уфимский врач Глеб Глебов, работающий в covid-госпитале, предлагал Минздраву Башкирии проводить всем желающим сделать прививку от коронавируса, делать тест на антитела бесплатным. Однако в Минздраве отказали.

Как сообщил доктор изданию Ufa1.ru, в ведомстве уточнили, что данное лабораторное исследование не финансируется фондом обязательного медицинского страхования. — Тестирование перед вакцинацией на наличие антител или РНК COVID-19 обосновывается лечащим врачом. В виду отсутствия предусмотренного финансирования из средств ОМС данное лабораторное обследование является добровольным, — отметили в ведомстве. Напомним, в Башкирии за минувшие сутки 148 человек заболели коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 27446 человек. Материалы по теме В России мошенники продают тесты на коронавирус В Сургуте вакцину от коронавируса поставили почти 10 000 человек В Башкирии выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом