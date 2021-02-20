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Минздрав Башкирии не согласился с предложением сделать анализ на антитела бесплатным

20 февраля 2021, 11:28
Фото: pixabay.com
Уфимский врач Глеб Глебов, работающий в covid-госпитале, предлагал Минздраву Башкирии проводить всем желающим сделать прививку от коронавируса, делать тест на антитела бесплатным. Однако в Минздраве отказали.

Как сообщил доктор изданию Ufa1.ru, в ведомстве уточнили, что данное лабораторное исследование не финансируется фондом обязательного медицинского страхования.

— Тестирование перед вакцинацией на наличие антител или РНК COVID-19 обосновывается лечащим врачом. В виду отсутствия предусмотренного финансирования из средств ОМС данное лабораторное обследование является добровольным, — отметили в ведомстве.

Напомним, в Башкирии за минувшие сутки 148 человек заболели коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 27446 человек.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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