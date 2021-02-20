В Башкирии индекс промышленности в январе упал на 4,5%

Итак, индекс промышленного производства в январе текущего составил 95,5%, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Башстата, на 21,4% сократилась добыча полезных ископаемых, в том числе сырой нефти и природного газа — на 39,4%, других — на 17,6%.
Кроме того, статистика показала, что показатели обрабатывающих предприятий тоже упали на 2,3%. В то же время увеличились объемы производства в энергетическом секторе, тепло и газоснабжении на 2,3%, сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 25,8%.
В обрабатывающем секторе также наблюдается отрицательные показатели, например, кожи и изделий из кожи (62,1% к январю 2020), прочей неметаллической минеральной продукции (80,9%), кокса и нефтепродуктов (81,2%), электрического оборудования (90,8%), пищевых продуктов (94,2%).
Также эксперты приводят высокие темпы роста в металлургической деятельности, прочих готовых изделий, лекарственных средств, одежды, обработка древесины, автотранспортных средств, компьютеров и других транспортных средств.