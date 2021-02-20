В Башкирии индекс промышленности в январе упал на 4,5%

Итак, индекс промышленного производства в январе текущего составил 95,5%, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Башстата, на 21,4% сократилась добыча полезных ископаемых, в том числе сырой нефти и природного газа — на 39,4%, других — на 17,6%.