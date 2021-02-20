Активист движения «СтопБашРТС» намерен посетить ФАС и администрацию президента РФ

Он планирует отправиться в столицу России 28 февраля-1 марта. По его словам, активисты движения ранее собрали около пяти тысяч рублей. Но так как дополнительно придется потратиться на проживание в Москве, решили объявить дополнительный сбор средств. Как сообщил Рахматуллин Mkset, в настоящее время удалось собрать ещё пять тысяч рублей.