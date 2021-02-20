Активист движения «СтопБашРТС» намерен посетить ФАС и администрацию президента РФ

Активист намерен обратиться к руководству Федеральной антимонопольной службы, Генеральной прокуратуры, а также посетить приемную президента России. Кроме того, он планирует попасть в Интер РАО (российская энергетическая компания — прим.ред.). В связи с этим Рахматуллин объявил сбор средств.
[Хочу] донести до всех о завышенных платежей за отопление, про другие нарушения. Потребую прислать межведомственную комиссии, рассказал Альберт Рахматуллин Mkset.
Он планирует отправиться в столицу России 28 февраля-1 марта. По его словам, активисты движения ранее собрали около пяти тысяч рублей. Но так как дополнительно придется потратиться на проживание в Москве, решили объявить дополнительный сбор средств. Как сообщил Рахматуллин Mkset, в настоящее время удалось собрать ещё пять тысяч рублей.
Напомним, жителей республики возмутили высокие платежи за отопление в декабре. В связи с этим в начале января прошёл митинг прямо в Доме республики. После чего Альберта Рахматуллина арестовали на суток.