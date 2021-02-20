Спортсмены Башкирии заняли первое место по России в антидопинговом рейтинге

По его словам, республиканские спортсмены заняли первое место по России в антидопинговом рейтинге. Хабиров также приводит сравнение с 2019 годом. Тогда Башкирия оказалась на 32 месте.
За этим стоит большая работа Минспорта и Центра спортивной подготовки республики. Главное - выполнять все критерии антидопинговой работы и закрепить за нами такой отличный результат, заявил Радий Хабиров.
Напомним, ранее гимн Башкирии впервые в истории прозвучал на Чемпионате мира, который проходил в Тольятти. На оперативном совещании в правительстве глава республики признал, что спортсмены делают для Башкирии больше, чем власти для них. В связи с этим он заявил о необходимости строить больше спортивных объектов.