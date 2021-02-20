Спортсмены Башкирии заняли первое место по России в антидопинговом рейтинге

Напомним, ранее гимн Башкирии впервые в истории прозвучал на Чемпионате мира, который проходил в Тольятти. На оперативном совещании в правительстве глава республики признал, что спортсмены делают для Башкирии больше, чем власти для них. В связи с этим он заявил о необходимости строить больше спортивных объектов.