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Спортсмены Башкирии заняли первое место по России в антидопинговом рейтинге

20 февраля 2021, 12:09
Фото: со страницы Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров поделился очередными достижениями спортсменов.

По его словам, республиканские спортсмены заняли первое место по России в антидопинговом рейтинге. Хабиров также приводит сравнение с 2019 годом. Тогда Башкирия оказалась на 32 месте.

За этим стоит большая работа Минспорта и Центра спортивной подготовки республики. Главное - выполнять все критерии антидопинговой работы и закрепить за нами такой отличный результат, заявил Радий Хабиров.

Напомним, ранее гимн Башкирии впервые в истории прозвучал на Чемпионате мира, который проходил в Тольятти. На оперативном совещании в правительстве глава республики признал, что спортсмены делают для Башкирии больше, чем власти для них. В связи с этим он заявил о необходимости строить больше спортивных объектов.

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#Новости#Спорт#Башкирия#Анна Кононова
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