mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростислав Мурзагулов рассказал о конфликте с экс-главой Башкирии Рустэмом Хамитовым

20 февраля 2021, 08:05
Фото: Mkset.ru
Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов в прямом эфире ответил на вопросы журналиста издания «Горобзор». В частности, они затронули тему конфликта с бывшим руководством республики.

По словам Мурзагулова, конфликт произошел не только с Хамитовым — «это было многослойное происшествие». Он предполагает, что возможно в в период смены власти он кому-то мешал.

Когда я понял, что если я попытаюсь остаться, то это может закончиться физически неприятным каким-то процессом, ночью собрал вещи и улетел, рассказал Ростислав Мурзагулов.

Он также признался, что не держит зла на бывшего главу Башкирии.

Напомним, Рустэм Хамитов возглавил регион в 2010 году. В следующем году он заявил о продолжении кадровых перестановок. Тогда замглавы администрации президента Ростислав Мурзагулов покинул свой пост по собственному желанию.

#Новости#Башкирия#Ростислав Мурзагулов#Рустэм Хамитов#Анна Кононова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48