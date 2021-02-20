Ростислав Мурзагулов рассказал о конфликте с экс-главой Башкирии Рустэмом Хамитовым

По словам Мурзагулова, конфликт произошел не только с Хамитовым — «это было многослойное происшествие». Он предполагает, что возможно в в период смены власти он кому-то мешал.
Когда я понял, что если я попытаюсь остаться, то это может закончиться физически неприятным каким-то процессом, ночью собрал вещи и улетел, рассказал Ростислав Мурзагулов.
Он также признался, что не держит зла на бывшего главу Башкирии.
Напомним, Рустэм Хамитов возглавил регион в 2010 году. В следующем году он заявил о продолжении кадровых перестановок. Тогда замглавы администрации президента Ростислав Мурзагулов покинул свой пост по собственному желанию.