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В Башкирии пожар унес жизнь пожилого мужчины

20 февраля 2021, 12:46
Фото: МЧС по РБ
Сегодня, 20 февраля, в Давлекановском районе Башкирии произошел пожар, сообщает республиканское МЧС.

Сообщение о возгорание поступило в 06:39 в главное управление ведомства. На место прибыли сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Наблюдалось горение бревенчатого дома. К соажлению, в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1953 года рождения.

Пожар удалось ликвидировать в 07:03, открытое горение — в 07:23.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля в поселке Макан Хайбуллинском районе произошел пожар. В тушении принимали участие 11 человек и четыре единицы техники. Сотрудники МЧС обнаружили тела женщины 1971 года и мужчины 1966 года рождения.

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