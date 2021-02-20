В Башкирии пожар унес жизнь пожилого мужчины

Сообщение о возгорание поступило в 06:39 в главное управление ведомства. На место прибыли сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Наблюдалось горение бревенчатого дома. К соажлению, в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1953 года рождения.
Пожар удалось ликвидировать в 07:03, открытое горение — в 07:23.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля в поселке Макан Хайбуллинском районе произошел пожар. В тушении принимали участие 11 человек и четыре единицы техники. Сотрудники МЧС обнаружили тела женщины 1971 года и мужчины 1966 года рождения.