В Башкирии пожар унес жизнь пожилого мужчины

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля в поселке Макан Хайбуллинском районе произошел пожар. В тушении принимали участие 11 человек и четыре единицы техники. Сотрудники МЧС обнаружили тела женщины 1971 года и мужчины 1966 года рождения.