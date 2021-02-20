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Сбербанк может стать концессионером строительства нового корпуса роддома №3 в Уфе

20 февраля 2021, 04:49
18 февраля Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров провел рабочую встречу с представителями ПАО «Сбербанк». В том числе обсуждалась возможность участия компании как концессионера строительства спортивных, образовательных и медицинских объектов в регионе.

- Сбербанк наш давний надёжный партнёр. У нас уже есть важные соглашения. Мы активно развиваем сотрудничество в разных сферах. Рассчитываем также на участие Сбербанка в строительстве социальных объектов, — сказал Андрей Назаров.

Он добавил, что Республика Башкортостан готова обсуждать со Сбербанком возможность объединения усилий по реализации проектов на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП).

- Важно, что мы в Республике Башкортостан продвинулись по таким направлениям как жилищное строительство, поддержка сельского хозяйства. Мы очень качественно отработали прошлый год с точки зрения мер поддержки, которые необходимо было реализовывать в пандемию. Мы не стоим на месте. Недавно мы совместно с Республикой Башкортостан утвердили стратегию IT-кластера. Это все те прорывные направления, которые выводят Республику Башкортостан и Сбер на передовые позиции. Так, мы планируем реализовывать проекты-ГЧП — это и родильный дом, и строительство школ, то есть спектр направлений абсолютно масштабен», — сообщил старший вице-президент ПАО Сбербанк Олег Ганеев.

В ходе встречи представители Сбербанка отметили, что компания на 100% проработала модель концессионного соглашения по строительству нового корпуса роддома №3 в Уфе.

Также Сбербанк рассматривает возможные форматы участия в формате ГЧП в строительстве центров спортивной борьбы, волейбола, мотоспорта, фехтования, футбольного стадиона и 25-метровых бассейнов. В социальной сфере — 10 общеобразовательных школ, образовательного центра со школой и математического лицея с интернатом.

- Сбер активно работает в Республике Башкортостан и реализует множество программ для населения и бизнеса, связанных с финансированием строительных проектов, поддержкой сельскохозяйственных предприятий, формированием сети банковских платежных агентов в сельской местности, — сообщил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Он добавил, что в регионе идет внедрение сервисов экосистемы Сбера, в том числе цифровых. Среди перспективных направлений — внедрение технологии распознавания лиц в местах массового скопления людей и реализация лизинговых схем по обновлению автобусного парка.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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