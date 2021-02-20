Сбербанк может стать концессионером строительства нового корпуса роддома №3 в Уфе

- Важно, что мы в Республике Башкортостан продвинулись по таким направлениям как жилищное строительство, поддержка сельского хозяйства. Мы очень качественно отработали прошлый год с точки зрения мер поддержки, которые необходимо было реализовывать в пандемию. Мы не стоим на месте. Недавно мы совместно с Республикой Башкортостан утвердили стратегию IT-кластера. Это все те прорывные направления, которые выводят Республику Башкортостан и Сбер на передовые позиции. Так, мы планируем реализовывать проекты-ГЧП — это и родильный дом, и строительство школ, то есть спектр направлений абсолютно масштабен», — сообщил старший вице-президент ПАО Сбербанк Олег Ганеев.