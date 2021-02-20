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Мэрия Уфы показала улицу Галле после реконструкции

20 февраля 2021, 05:33
Фото: pixabay.com
Администрация Уфы предоставила Ufa1 визуальные планы реконструкции улицы имени Города Галле. Работы начнутся уже в этом году.

Планируется, что новая дорога снизит нагрузку на транспортную сеть города, а также соединит её с Восточным выездом на федеральную трассу М-5. Отметим, что в настоящее время на реконструируемом участке расположен частный сектор.

Фото: ufa1.ru

Ранее мэрия Уфы опубликовала список домов, подлежащих изъятию для строительства Восточного выезда. В перечень входят здания на улицах: Комсомольская, Города Галле, Большая Шелководная, Казанская, Оборонный переулок, Оборонная, северная, районная, Мурманская, Мурманский переулок, Бессонова и Николая Дмитриева.

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#Новости#Башкирия#Уфа#Анна Кононова#Город
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