Мэрия Уфы показала улицу Галле после реконструкции

Планируется, что новая дорога снизит нагрузку на транспортную сеть города, а также соединит её с Восточным выездом на федеральную трассу М-5. Отметим, что в настоящее время на реконструируемом участке расположен частный сектор.
Ранее мэрия Уфы опубликовала список домов, подлежащих изъятию для строительства Восточного выезда. В перечень входят здания на улицах: Комсомольская, Города Галле, Большая Шелководная, Казанская, Оборонный переулок, Оборонная, северная, районная, Мурманская, Мурманский переулок, Бессонова и Николая Дмитриева.