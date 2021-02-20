Хабиров одобрил предложение установить бюст Рюмину перед заповедником «Шульган-Таш»

Хабирову поступило обращение от Общественного совета при Минэкологии РБ. Члены Совета отметили, что Рюмин является первооткрывателем палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш и достоин увековечивания памяти. Однако многие местные жители не согласны с переименованием заповедника.
Чиновники предложили установить А. В. Рюмину бюст перед историко-культурным комплексом «Шульган-Таш» и организовать экспозицию в честь ученого. Кроме того, Совет просит выделить средства на публикацию монографии о его жизни и открытии палеолитической живописи пещеры. Также предложено установить бюст башкирскому ученому-фольклористу Мухтару Сагитову, сыгравшего ключевую роль в изучении башкирского эпоса «Урал-батыр».
Напомним, Минприроды России предложило добавить к названию государственного природного заповедника «Шульган-Таш» имя ученого Александра Рюмина. Когда данное сообщение разлетелось по социальным сетям, местные жители начали высказывать свои категорические возмущения по этому поводу.