Хабиров одобрил предложение установить бюст Рюмину перед заповедником «Шульган-Таш»

Чиновники предложили установить А. В. Рюмину бюст перед историко-культурным комплексом «Шульган-Таш» и организовать экспозицию в честь ученого. Кроме того, Совет просит выделить средства на публикацию монографии о его жизни и открытии палеолитической живописи пещеры. Также предложено установить бюст башкирскому ученому-фольклористу Мухтару Сагитову, сыгравшего ключевую роль в изучении башкирского эпоса «Урал-батыр».