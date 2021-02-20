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Хабиров одобрил предложение установить бюст Рюмину перед заповедником «Шульган-Таш»

20 февраля 2021, 08:23
Фото: wikipedia.org
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «очень здравым решением» установку бюста ученого Александра Рюмина перед историко-музейным комплексом «Шульган-Таш». Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

Хабирову поступило обращение от Общественного совета при Минэкологии РБ. Члены Совета отметили, что Рюмин является первооткрывателем палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш и достоин увековечивания памяти. Однако многие местные жители не согласны с переименованием заповедника.

Чиновники предложили установить А. В. Рюмину бюст перед историко-культурным комплексом «Шульган-Таш» и организовать экспозицию в честь ученого. Кроме того, Совет просит выделить средства на публикацию монографии о его жизни и открытии палеолитической живописи пещеры. Также предложено установить бюст башкирскому ученому-фольклористу Мухтару Сагитову, сыгравшего ключевую роль в изучении башкирского эпоса «Урал-батыр».

Напомним, Минприроды России предложило добавить к названию государственного природного заповедника «Шульган-Таш» имя ученого Александра Рюмина. Когда данное сообщение разлетелось по социальным сетям, местные жители начали высказывать свои категорические возмущения по этому поводу.

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#Новости#Башкирия#Шульган-Таш#Анна Кононова#Общество
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