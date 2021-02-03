В Башкирии возмутились предложением присвоить заповеднику «Шульган-Таш» имя ученого

— Голосования уже проводятся в социальных сетях. Как мне сегодня докладывали, 97% – против, и 3% – за. Планируется еще проведение круглых столов и совещаний. Если общественность не поддержит, все так и останется. Может быть оно и правильно. Шульган-Таш – это уже имя, поэтому, наверное, присвоение имени физического лица не совсем правильно будет. А вклад Рюмина, безусловно выдающийся, нужно будет по-другому сохранить и популяризовать его деятельность, отметил Айбулат Псянчин.