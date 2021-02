В Башкирии возмутились предложением присвоить заповеднику «Шульган-Таш» имя ученого

Минприроды России предложило добавить к названию государственного природного заповедника «Шульган-Таш» имя ученого Александра Рюмина. Когда данное сообщение разлетелось по социальным сетям, местные жители начали высказывать свои категорические возмущения по этому поводу.

— Никаких дополнительных названий. Пещера Шүлгән сама за себя полностью отвечает. Это святое место башкир. Вам должно быть стыдно за свое предложение. Пещера Шүлгән, а не Капова. Еще какие- то сказки рассказывают туристам о названии Капова, пишет Танзиля Давлетбердина. В официальной группе природного биосферного заповедника «Шульган-Таш» пояснили, что по факту название парка и пещеры не изменится, ему лишь присвоят имя ученого – первооткрывателя наскальной живописи. Однако и это не успокоило людей. — Правильно мы всё поняли!!! Не надо ничего добавлять к настоящему наименованию. Сейчас что-то добавите, потом вообще уберёте название «Шульган-таш», возмущается Газинур Хакимов. В соцсетях опубликованы фотографии писем с предложением присвоить имя ученого к названию заповедника. Обращение подписано директором Института истории языка и литературы УФИЦ РАН Айбулатом Псянчиным. Он пояснил Mkset, что инициатива поступила от федерального министерства. — Ряду заповедников были присвоены имена физических лиц, тех личностей, которые внесли вклад в развитие. Например, Кавказский природный заповедник носит имя Шапошкина, Воронежскому заповеднику было присвоено имя Пескова – известного журналиста, который вел программу «В мире животных», отметил профессор. По словам Айбулата Псянчина, в Башкирии в любом случае планируют увековечить память ученого. Если общество поддержит, то присвоят заповеднику его имя, если нет – то будут искать другие варианты увековечивания Рюмина. Например, установят бюст или создадут экспозицию в музее, который строится в заповеднике «Шульган-Таш». — Голосования уже проводятся в социальных сетях. Как мне сегодня докладывали, 97% – против, и 3% – за. Планируется еще проведение круглых столов и совещаний. Если общественность не поддержит, все так и останется. Может быть оно и правильно. Шульган-Таш – это уже имя, поэтому, наверное, присвоение имени физического лица не совсем правильно будет. А вклад Рюмина, безусловно выдающийся, нужно будет по-другому сохранить и популяризовать его деятельность, отметил Айбулат Псянчин.

