«Как в кошмарах». Погорельцы дома-призрака в Уфе требуют выплаты от мэрии

В ночь с 6 на 7 июля 2018 года 14 семей с 25 детьми остались без крыши над головой. Пожар уничтожил и без того уже ветхий дом 1954 года постройки. Теперь это просто здание, стоящее среди других таких же двух- и трехэтажек во дворе Черниковки. В доме напрочь отсутствуют двери и окна, сам фасад исписан граффити, а крыша будто вот-вот рухнет.