«Как в кошмарах». Погорельцы дома-призрака в Уфе требуют выплаты от мэрии

Posted 12 февраля 2021, 11:21
Published 12 февраля 2021, 11:21
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
В ночь с 6 на 7 июля 2018 года 14 семей с 25 детьми остались без крыши над головой. Пожар уничтожил и без того уже ветхий дом 1954 года постройки. Теперь это просто здание, стоящее среди других таких же двух- и трехэтажек во дворе Черниковки. В доме напрочь отсутствуют двери и окна, сам фасад исписан граффити, а крыша будто вот-вот рухнет.
Экспертиза заключила, что причиной возгорания в этом доме стало электрозамыкание на чердаке. Пожар удалось потушить только через 5-6 часов. Айгуль рассказывает, что тогда на место приехал глава Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин, который предложил заехать жить в здание после случившегося.
Предложил без всякого угрызения совести. Видя всю ситуацию и зная, что в доме деревянные перекрытия, которые вывернуло от пожара, поделилась девушка.
Администрация, рассказывает она, предложила отремонтировать крышу за пять миллионов рублей, а также пообещала дать пушки для сушки помещений. Однако ничего этого чиновники так и не выполнили, а Марат Галиуллин, по словам Айгуль, посоветовал «побегать по судам», чтобы получить выплаты.
Некоторые жители обратились в Орджоникидзевский районный суд. В июне 2020 года он постановил, что «жилой дом признан аварийным и подлежит сносу, в связи с чем истцы имеют право получить выкупную стоимость жилых помещений». Физический износ здания, по оценке экспертизы, составляет 85,89%, поэтому оно непригодно для проживания.
В доме не проживает никто с момента пожара. Он стоит как дом-призрак, как в кошмарах. До пожара была обычная трехэтажка, а после — ужас, рассказала Айгуль.
Дом был признан аварийным и подлежащим сносу 13 декабря 2018 года, то есть примерно через полгода после пожара. По данным Службы сноса и расселения, здание включено в проект новой Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, который проходит в настоящее время согласование. Расселение жильцов будет осуществляться согласно действующему законодательству после утверждения этой программы.
Семья Кузовенко должна получить от администрации более трех миллионов рублей, а также возмещение расходов на госпошлину и экспертизу, которая стоит 80 тысяч рублей. 21 октября 2020 года решение районного суда подтвердил Верховный суд Башкирии, отклонив апелляционную жалобу мэрии. Позже администрация Уфы подала заявление в Самарский кассационный суд, чтобы оспорить решение ВС. Как рассказала Айгуль, заседание назначили на март. Mkset направлял запрос в мэрию по поводу кассационной жалобы. На следующий день в администрации Айгуль сообщили, что заявление было отозвано (документ есть в распоряжении редакции).
Решение Орджоникидзевского районного суда Уфы будет исполнено в установленные законом сроки, сообщили в администрации.
Сейчас Айгуль с супругом и двумя детьми вынуждены жить в съемной однушке там же, в Черниковке. Ещё пять человек сгоревшего дома, как рассказали в мэрии, с июля 2018 года проживают в Центре размещения пострадавших Управления гражданской защиты Уфы. Супруг Айгуль является единственным кормильцем в семье, он работает водителем. Подспорьем является выплата по инвалидности 4-летней дочери, за которой Айгуль постоянно ухаживает. Женщина понимает, что многие так живут, однако хочет добиться справедливости и получить выплату от администрации.
Сегодня Айгуль выходила на одиночный пикет к зданию мэрии с плакатом: «Наш дом сгорел. Нам негде жить. Администрация Уфы не исполняет решение суда».