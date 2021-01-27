В больнице на Алтае, где умер ребенок, сообщили о нехватке врачей

Posted 27 января 2021, 12:12
Published 27 января 2021, 12:12
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
«Замминистра здравоохранения региона Владимир Лещенко дал оценку работе Советской ЦРБ по поручению губернатора Виктора Томенко. По итогам были определены проблемы с предоставлением медицинской помощи. В настоящее время проверка инцидента гибели девочки, поступившей в больницу с ожогом, еще не завершена» – цитирует ведомство ФедералПресс.
Также в региональном минздраве добавили, что проблемы с оказанием плановой медицинской помощи начались из-за пандемии, но сейчас все постепенно налаживается.
Известно, что местные жители не один раз выказывали жалобы на долгое ожидание скорой помощи, а также на грубое отношение к пациентам со стороны некоторых медиков. В больнице, где скончался ребенок, изъяли документы, в которых прописываются действия врачей, оказавших помощь пострадавшей.