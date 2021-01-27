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Posted 27 января 2021, 12:12

Published 27 января 2021, 12:12

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В больнице на Алтае, где умер ребенок, сообщили о нехватке врачей

В больнице на Алтае, где умер ребенок, сообщили о нехватке врачей

27 января 2021, 12:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Алтайском крае продолжают расследовать факт гибели в больнице Советского района маленькой девочки. В местном минздраве журналистам рассказали, что на медучреждение поступает большое число жалоб от пациентов.

«Замминистра здравоохранения региона Владимир Лещенко дал оценку работе Советской ЦРБ по поручению губернатора Виктора Томенко. По итогам были определены проблемы с предоставлением медицинской помощи. В настоящее время проверка инцидента гибели девочки, поступившей в больницу с ожогом, еще не завершена» – цитирует ведомство ФедералПресс.

Также в региональном минздраве добавили, что проблемы с оказанием плановой медицинской помощи начались из-за пандемии, но сейчас все постепенно налаживается.

Известно, что местные жители не один раз выказывали жалобы на долгое ожидание скорой помощи, а также на грубое отношение к пациентам со стороны некоторых медиков. В больнице, где скончался ребенок, изъяли документы, в которых прописываются действия врачей, оказавших помощь пострадавшей.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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