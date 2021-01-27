В больнице на Алтае, где умер ребенок, сообщили о нехватке врачей

Известно, что местные жители не один раз выказывали жалобы на долгое ожидание скорой помощи, а также на грубое отношение к пациентам со стороны некоторых медиков. В больнице, где скончался ребенок, изъяли документы, в которых прописываются действия врачей, оказавших помощь пострадавшей.