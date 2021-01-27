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Posted 27 января 2021, 11:52

Published 27 января 2021, 11:52

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Что изменит в России закон о просвещении

Что изменит в России закон о просвещении

27 января 2021, 11:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Закон о лицензировании просветительской деятельности прошел первое чтение в Государственной Думе.

Особого внимания со стороны общественности законопроект не привлек, но он может кардинально изменить правила обращения с информацией как в интернете, так и в обыденной жизни.

Как гласит пояснительная записка, цель документа заключается в том, чтобы установить контроль над деятельностью разных организаций, которые ориентированы на пропаганду деструктивных идей. При принятии закона «просветителей» обяжут проходить проверку качества своих лекций, уроков, блогов, мастер-классов, с получением лицензии, пишет Infox.

Также документ впервые вводит понятие «просветительской деятельности», под которой подразумевают «осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностей, опыта и компетенции для интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профразвития человека».

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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