Башкирии одобрили заявку на реализацию программы расселения аварийного жилья. Республика получит 184,86 миллиона рублей из Фонда ЖКХ. Таким образом общий объём финансирования на эти цели составит 240,96 миллиона рублей.

По данным РБК-Уфа, с помощью дополнительной федеральной поддержки будет расселено 180 непригодных для проживания жилых помещений в шести муниципалитетах. Напомним, поддержка оказывается в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

