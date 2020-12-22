В Уфе снизился показатель аварийности на 30%

В этом году показатель аварийности в Уфе снизился на 30%. Как отметил Сергей Греков, в городе в 2020 году было установлено 86 камер, всего задействовано 186. Кроме того, для предотвращения аварий в Уфе появились ограждения у школ и детских садов, а на прошлой неделе — проекционный пешеходный переход.