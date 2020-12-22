В Уфе снизился показатель аварийности на 30%

В Уфе снизился показатель аварийности на 30%

Вчера, 16:54ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня своё первое оперативное совещание в администрации Уфы в качестве врио мэра провёл Сергей Греков. Он отметил, положительную работу по снижению ДТП в столице Башкирии.

В этом году показатель аварийности в Уфе снизился на 30%. Как отметил Сергей Греков, в городе в 2020 году было установлено 86 камер, всего задействовано 186. Кроме того, для предотвращения аварий в Уфе появились ограждения у школ и детских садов, а на прошлой неделе — проекционный пешеходный переход.

Напомним, Сергей Греков был назначен на врио главы администрации 16 декабря. Позже он поделился планами по поводу работы в качестве мэра. Греков планирует продолжать работу по направлениям, которые задал Ульфат Мустафин: строительство дорог, облагораживание дворов, скверов и парков

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