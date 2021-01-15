Новый мэр Уфы, интернет «в коровнике» и активисты в СИЗО. Итоги дня в Башкирии

Министр строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев в ходе брифинга подвел итоги работы в 2020 году и озвучил планы на 2021. Он отметил, что по итогу прошлого года работа в этой сфере идет с опережением. Было расселено 19 тысяч квадратных метров аварийного фонда, более тысячи семей справили новоселье. В 2021 году расселят порядка 7 тысяч квадратных метров жилья, что поможет получить новое жилье 450 семьям.