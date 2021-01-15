mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новый мэр Уфы, интернет «в коровнике» и активисты в СИЗО. Итоги дня в Башкирии

15 января 2021, 15:55
Главные новости Уфы и Башкирии на 15 января.

В селе Новомусино Куюргазинского района Башкирии провели интернет после инцидента с видео, на котором школьники выполняли задания в заброшенном коровнике. Тогда фото и видео попали в сеть. На них запечатлены дети, сидящие с учебниками, укутанные клеенкой, около костра. Информация быстро разлетелась по СМИ и соцсетям. Министр образования и науки назвал фото фейковыми. Однако прокуратура Башкирии признала кадры подлинными.

В селе Башкирии, где дети учились в коровнике, провели интернет
Узнать подробнее

Верховный суд Башкирии не удовлетворил апелляционную жалобу Рамили Саитовой об отмене постановления о продлении заключению под стражу. Об этом рассказал адвокат общественницы Гарифулла Яппаров. Ей предстоит провести в СИЗО до 6 марта 2021 года. Рамилю Саитову обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности за её неоднозначные высказывания.

Верховный суд Башкирии оставил Рамилю Саитову под стражей
Узнать подробнее

Министр строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев в ходе брифинга подвел итоги работы в 2020 году и озвучил планы на 2021. Он отметил, что по итогу прошлого года работа в этой сфере идет с опережением. Было расселено 19 тысяч квадратных метров аварийного фонда, более тысячи семей справили новоселье. В 2021 году расселят порядка 7 тысяч квадратных метров жилья, что поможет получить новое жилье 450 семьям.

В Башкирии в 2021 году более 450 семей переселят из аварийного жилья
Узнать подробнее

В Уфе выбрали нового мэра города. На заседании Горсовета депутаты проголосовали за нового сити-менеджера. Большинство голосов набрал некогда врио главы администрации города Сергей Греков. Напомним, кресло уфимского градоначальника стало вакантным после смерти экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина. Чиновник скончался 29 октября 2020 года от осложнений, связанных с коронавирусом.

Четверо арестовано. В Уфе задерживают возможных участников конфликта в Кармаскалах
Узнать подробнее
Мэром Уфы избран Сергей Греков
Узнать подробнее

По следам конфликта в Кармаскалах. Четверым предполагаемым участникам избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца. Остальные 10 задержанных были отпущены, сообщили собственные источники Mkset в силовых структурах. Ранее появившуюся информацию о проведении жестких задержаний минувшей ночью в Уфе источник не подтвердил.

Материалы по теме
Почти 1 млрд руб за мобильные игры: итоги 2020 года ОдноклассниковПриговор убийце, поддержка художницы и ослабление ковид-режима. Итоги дня в БашкирииИтоги-2020: производство тяжелых станков в Краснодаре увеличили в несколько раз
#Новости#Карина Мамаева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44