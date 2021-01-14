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Эрмитаж обвиняют в выставлении подделок на экспозиции

14 января 2021, 12:39
Фото: pxhere.com
Коллекционер Андрей Ружников заявил, что на выставке Карла Фаберже, которая открылась в ноябре 2020 года, Эрмитаж выставил подделки.

Директор музея отвечать на обвинения отказался. Об этом информирует newia.ru.

Андрей Ружников опубликовал открытое письмо на имя директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. В нем коллекционер сообщил, что ряд представленных музеем экспонатов сделаны даже не в XX, а в XXI веке. Так видом произведений знаменитого мастера посетителям выставки показали даже не спорные или сомнительные предметы, а натуральные подделки.

Рядом с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа выставили вульгарные новоделы. Например, фигурка прикуривающего солдата является грубой репликой скульптуры Савицкого из музея им. Ферсмана. Пасхальной яйцо «Курочка» тоже современная копия. Оригинал яйца находится около Эрмитажа в Музее Фаберже на Фонтанке. Ну, а так называемое яйцо «Юбилейное свадебное», якобы подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904 году, и пасхальное яйцо «Александр Невский» в красной эмали, годятся только для сувенирного магазина, но никак не для витрины главного музея страны, пишет Ружников.

Директор Эрмитажа отвечать на обвинения коллекционера оказался, сославшись на «стиль» и «жанр» изложения претензий.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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