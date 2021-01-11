В Хабаровском крае проведено более 2000 новогодних мероприятий

Как сообщает amurpress.ru, во время новогодних каникул коммунальные и дорожные службы работали в режиме повышенной готовности. За все праздничные дни, начиная с 31 декабря, было зафиксировано 35 локальных сбоев на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, десять из них были связаны с перебоями в работе электросетей.