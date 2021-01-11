mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января 2021, 11:50

Published 11 января 2021, 11:50

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

В Хабаровском крае проведено более 2000 новогодних мероприятий

11 января 2021, 11:50
За время новогодних каникул для жителей Хабаровского края было проведено более 2 000 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Организацию досуга населения и обеспечение безопасности в период всех проводимых мероприятий взял на себя краевой штаб по подготовке к праздникам под руководством главы региона Михаила Дегтярева.

В населенных пунктах появились детские городки с тематическими ледяными фигурами и снежными горками. За время новогодних праздников в районах Хабаровского края было проведено 147 спортивных мероприятий, включая семейные эстафеты, соревнования по дворовому хоккею и зимнему футболу, в которых приняли участие более 30 тысяч местных жителей.

Как сообщает amurpress.ru, во время новогодних каникул коммунальные и дорожные службы работали в режиме повышенной готовности. За все праздничные дни, начиная с 31 декабря, было зафиксировано 35 локальных сбоев на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, десять из них были связаны с перебоями в работе электросетей.

Эпидемиологическая обстановка в регионе в первые 10 дней наступившего года оставалась стабильно напряженной. По данным на 11 января, в Хабаровском крае зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество заболевших выявлено в краевом центре, а также в Комсомольске-на-Амуре, Нанайском, Верхнебуреинском и Вяземском районах.

В регионе началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Препараты для вакцинации “Гам-Ковид-Вак” и “ЭпиВакКорона” уже поступили в медицинские учреждения края.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев инициировал проработку вопроса о вакцинации пожилых людей, имеющих заболевания, которые могут вызвать осложненное течение COVID-19. Также глава края взял на личный контроль начисление выплат медработникам ковидных госпиталей.

Сообщается, что на новогодних праздниках Дегтярев находился в Хабаровском крае, что позволило ему полностью включиться во все события, происходящие в регионе, и контролировать решение вопросов, требующих его оперативного вмешательства.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика