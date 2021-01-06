Достойное сражение уважаемых джентльменов. «СЮ» и «Авангард» показали крутой хоккей

Справедливости ради, у черного вариант есть один неоспоримый плюс — он хорошо покупается, а с деньгами все уже не так радужно, как пару лет назад. Но это не причина быть, как почти половина лиги, и не придумывать свое. Спрос тоже не будет вечным.